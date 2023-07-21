Близнятам варто змінити погляд на ситуацію, а Ракам більше працювати над стосунками: гороскоп за картами Таро на 21 липня 2023 року

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 21 липня 2023 року розповідає, що Рибам варто рухатися вперед, а Ракам - додати вогню. Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 21 липня 2023 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Сонце"

Успіх вас супроводжуватиме. У стосунках перестаньте нервуватися. На роботі ситуація покращиться.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Дев'ятка кубків"

Насолоджуйтеся плодами свого успіху. У стосунках ви досягнули значної точки розвитку. У русі кар'єрними сходами настав час озирнутися довкола.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Повішений"

Змініть свій погляд на ситуацію. У стосунках спробуйте не поспішати здійснювати зміни. На роботі очікуйте нових викликів.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Туз жезлів"

Додайте вогню. На роботі треба підсилити ваші зусилля. У любові потрійно більше працювати над стосунками.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Двійка жезлів"

Попереду нові відкриття. На роботі слід просуватися вперед. У стосунках варто вийти на новий рівень.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "П'ятірка пентаклів"

Буде важко. У стосунках очікуйте на проблеми. А на роботі - пильних поглядів з боку керівництва.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "П'ятірка жезлів"

Не сваріться марно. У любові не варто конфліктувати. На роботі не варто розпочинати сварку без серйозного підґрунтя.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Сімка кубків"

Точно визначтеся зі своїми бажаннями. На роботі оберіть одну ціль. У любові не кидайтеся за "журавлем в небі".

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Страшний суд"

Потрібно навчитись відповідати за свої вчинки. У стосунках йдіть до кінця. На роботі розберіться з різноманітними викликами.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Смерть"

Попереду - глобальні зміни. У стосунках все може змінитися за секунди. На роботі задумайтеся про запасний варіант.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Імператор"

Продемонструйте силу. У стосунках доведіть, що ви - гідні уваги. На роботі покажіть професіоналізм.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Лицар жезлів"

Стрімко рухайтеся вперед. У стосунках не варто стримуватися. А на роботі дійте активніше.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, коли відбудуться місячні та сонячні затемнення 2023 року.

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