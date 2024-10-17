Близнятам варто зробити паузу, а Ракам потрібно заощаджувати: гороскоп за картами Таро на 17 жовтня 2024 року

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 17 жовтня 2024 року розповідає, що Овнам варто робити свій вибір мудро, а Тельцям варто замислитися про релігію.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 17 жовтня 2024 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Правосуддя"

Робіть свій вибір мудро. У стосунках зважте всі моменти. А на роботі шукайте баланс.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Ієрофант"

Хороший день, щоб замислитися про релігію. У коханні знайдіть віру у ваші стосунки. У русі кар'єрними сходами знайдіть мудрого наставника.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Четвірка кубків"

Робіть паузи. У стосунках не відмовляйтеся від того, що вам пропонують. На роботі зробіть паузу.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Четвірка пентаклів"

Потрібно заощаджувати. У коханні пройдіть тест на фінансову спроможність. У розв'язанні робочих питань шукайте гідний варіант.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Трійка мечів"

Буде боляче. У стосунках вам можуть розбити серце. На роботі остерігайтеся ворогів.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Світ"

Шукайте умиротворення. У стосунках знайдіть золоту середину. А також відпочиньте сьогодні від роботи.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Королева мечів"

Проявіть інтелект. У коханні не забувайте про ваш розум. На роботі варто додати більше професіоналізму.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Вісімка жезлів"

Рухайтеся вперед. У коханні прагніть досягнути спільної мети. У робочих питаннях продемонструйте активність.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Дев'ятка мечів"

Буде важко. У стосунках вам можуть зробити боляче. На роботі будьте обережними.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Шістка мечів"

Не зациклюйтеся на побуті. У стосунках знайдіть мету для кохання. На роботі не влаштовуйте скандалів.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Королева пентаклів"

Слухайте голос розуму. У стосунках дослухайтеся до поради мудрої жінки. У русі кар'єрними сходами зважайте на фінанси.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Імператор"

Знайдіть точку опори. Дійте обережно у стосунках. У робочих питаннях проявіть характер.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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