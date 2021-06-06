Близнюки-друзі: що подарувати на день народження та як разом проводити час 

Люди, які народилися під цим знаком зодіаку, цікавляться усім, всотують чимало інформації та завжди діють поспіхом.
Люди, які народилися під астрологічним знаком Близнюків, - живі, цікаві та комунікабельні особистості. Близнюки представляють стихію повітря, а тому іноді бувають позбавлені турбот та полюбляють спілкуватися. Їм важливо ділитися з оточенням своїми ідеями та інформацією, яку вони накопичують. Близнюки реагують на зміни довкола як хамелеони й нервують, коли щось відбувається не так, як вони запланували.
Близнюки-друзі: ключові якості характеру
Близнюки з ентузіазмом беруться за будь-яку нову діяльність, але іноді їм бракує цілеспрямованості, усидливості та наполегливості, щоб досягнути мети. У Близнюків часто з'являються нові інтереси й вони, наче метелики літають від однієї справи до іншої.
Вони - повітряний знак інтелекту, який живе розумом, а не почуттями. Близнюки - чарівні, вони змусять вас повіряти у що завгодно.
Символ Близнюків - двійнята - говорить сам за себе - це оригінальні люди, які володіють подвійною особистістю. У цих людей - сім п'ятниць на тижні, вони ніколи не визнають свою неправоту.
Близнюки-друзі: як відпочивати разом
Близнюкам подобається відпочивати у компаніях, тому вони з радістю приймуть запрошення на вечірку. Разом з Близнюками можна займатися йогою або тенісом. Їх порадують гра на клавішних або духових інструментах в складі ансамблю або любительського оркестру. Робота на комп'ютері або вправи з письменницького мистецтва додають гармонії Близнюкам.
Близнюки-друзі: найкращі подарунки на день народження
У Близнюків є чимало інтересів., тому їм легко, ніж будь-якому іншому представнику знаку зодіаку обрати подарунок. Книги, фільми та журнали завжди їх порадують. Також їм сподобаються у якості подарунку засоби зв'язку, електронні іграшки та механізми. Доречним подарунком будуть і квитки на якісь цікаві та веселі заходи. Близнюки обожнюють технічні новинки.
Якщо ви остаточно вирішили підкорити Близнюків, то подаруйте їм квиток на літак на якийсь райський куточок - представники цього знаку зодіаку будуть у захваті.
Якщо ваші друзі-Близнюки полюблять екзотичних тварин, то ви можете ризикнути подарувати їм птахів, метеликів, лисиць, павуків тощо.
Якщо ви обираєте якісь прикраси у якості подарунку, то зверніть увагу на прикраси з агатом, аквамарином, целестином, цитрином, кварцом, нефритом, топазом, турмаліном та мармуром. Але зважайте ще на оригінальність подарунку. Каміння та кристали різних барв зазвичай асоціюють з Близнюками. Це показує текучу натуру Близнюків, яка нібито отримана від їхнього покровителя - Меркурія, який асоціюється з ртуттю. Дивний стан ртуті - метал та рідина зображає подвійність цього знаку.
Якщо ви обираєте квіти у якості подарунку на день народження Близнюків, то зверніть свою увагу на азалії та лілії - квіти для представників цього знаку зодіаку володіють красивим листям або різноколірними квітами. Цікавим подарунком буде кущ папороті або горіхоплідні дерева, якщо ваш друг полюбляє садівництво.
У випадку, якщо ваш друг - гурман, то обирайте пікантні страви чи спеції для подарунка. Вербена, яка загострює почуття, теж буде до смаку представникам стихії повітря.
Нагадаємо, що раніше ми писали про те, які Тельці друзі.
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