Близнят очікують відкриття, а Ракам варто зануритися в емоції: рунічний гороскоп на 14 червня 2025 року

Руни / © ТСН

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Руни — це давній сакральний алфавіт, яким користувалися скандинави, кельти та германські народи не лише для письма, а й для передбачення майбутнього. Кожна руна має свою унікальну енергетику, символіку та вплив на події. Вважається, що саме руни відображають глибинні процеси, які відбуваються в душі людини та у Всесвіті.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Цей день сприятливий для прийняття рішень, внутрішньої трансформації та виведення стосунків на новий рівень.

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ОВЕН

Руна: “Турісаз”

Сьогодні вам варто не поспішати з рішеннями. “Турісаз” радить: будь-яке випробування — це можливість загартувати дух. Дійте обережно, не піддавайтеся на провокації.

ТЕЛЕЦЬ

Руна: “Уруз”

День вимагає активності й мужності. “Уруз” дарує вам енергію для прориву, але попереджає: дійте з мудрістю, інакше ризикуєте втратити рівновагу.

БЛИЗНЯТА

Руна: “Ансуз”

День відкриттів! Вам відкриється істина через діалог, повідомлення або натхнення. Прислухайтесь до знаків і розмов — відповідь поруч.

РАК

Руна: “Лагуз”

Час зануритись у власні емоції. “Лагуз” веде вас до внутрішньої гармонії, допомагає відновитись через любов, музику чи молитву. Довіртесь почуттям.

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ЛЕВ

Руна: “Соулу”



Сьогодні ви в центрі подій. Соулу заряджає енергією для реалізації мрій. Покажіть світу своє світло, але не спаліть себе у власному вогні.

ДІВА

Руна: “Райдо”

День сприяє подорожам — не обов’язково фізичним. Це може бути рух у стосунках, кар’єрі або у власному розвитку. Все вдасться, якщо не зупинятись.

ТЕРЕЗИ

Руна: “Гебо”

У центрі дня — взаємини. “Гебо” підтримує справедливий баланс. Якщо ви віддаєте щиро — отримаєте вдвічі більше. Ідеальний момент для примирення.

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СКОРПІОН

Руна: “Перт”

День відкриттів на глибокому рівні. Перт радить слухати сни, внутрішній голос і підказки Всесвіту. Ви можете знайти відповідь на питання, яке давно турбувало.

СТРІЛЕЦЬ

Руна: “Тейваз”



Ваш день — це виклик. Але це той виклик, який робить вас сильнішим. “Тейваз” підтримає, якщо ви стоїте на боці істини. Не бійтеся діяти.

КОЗОРІГ

Руна: “Іса”

Сьогодні краще уповільнити темп. “Іса” радить не тиснути на обставини — дайте їм час. Спокій і тиша принесуть розуміння.

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ВОДОЛІЙ

Руна: “Манназ”

Сьогодні важливо побачити себе очима інших. “Манназ” сприяє самоусвідомленню. Корисно бути в компанії — навіть одна розмова може змінити хід думок.

РИБИ

Руна: “Інгуз”



Руна обіцяє оновлення, але за умови, що ви готові завершити старе. Це час, коли ідеї дозрівають і народжується щось нове.

Загалом день наповнений шансами на оновлення, глибину й відкриття.

Прийміть свою руну — як дзеркало душі — і рухайтесь у бік світла.

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Нагадаємо, що раніше ми писали про значення карти Таро ”Маг”.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.