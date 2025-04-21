Близнятам варто сконцентруватися, а Левам потрібно активно діяти: гороскоп за картами Таро на 21 квітня 2025 року

Карти Таро / © ТСН.ua

Реклама

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 21 квітня 2025 року розповідає, що Овнам світять щасливі зорі, а Тільцям варто проявити активність.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 21 квітня 2025 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Зірка"

Реклама

Вам світить щаслива зоря. Насолоджуйтеся тим, що маєте. У стосунках любіть одне одного. На роботі варто розслабитися.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Лицар жезлів"

Тільки вперед. У стосунках проявіть активність. У русі кар'єрними сходами - не зупиняйтеся.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Лицар пентаклів"

Сконцентруйтеся. У любові оберіть спільну мету для руху. У роботі слід визначитися, що ви насправді хочете.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Дев'ятка пентаклів"

Ви досягнули чимало. У стосунках дозвольте і партнеру чи партнерці зробити щось. На роботі - все гаразд.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Сонце"

Все налагоджується. У стосунках насолоджуйтеся теплими почуттями. Дійте активно на роботі.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "П'ятірка мечів"

Остерігайтеся зрад. У любовних перипетіях вам можуть поранити серце. На роботі спробуйте не показувати свої почуття.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Десятка жезлів"

Ви самі робите собі проблеми. У стосунках очікуйте нових викликів, а на роботі - нових проблем.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Король жезлів"

Продемонструйте характер. У любові буде важко. А на роботі слід продемонструвати професіоналізм.

[media type="relative" id="2622813"]

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Паж пентаклів"

Попереду - нові можливості. Спробуйте щось нове у стосунках. У русі кар'єрними сходами шукайте цікаві варіанти для розвитку.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Дев'ятка кубків"

Ви досягнули того, що хотіли. У стосунках опікуйтеся одне одним. А на роботі спробуйте усвідомити, навіщо вам випробування.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Колісниця"

Час для змін настав. У стосунках вирішіть кудись разом. А на роботі вас чекають відрядження.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Колесо Фортуни"

Все тече, все змінюється. У стосунках рухайтеся вперед до спільної мети. А на роботі варто потурбуватися про запасний варіант.

Нагадаємо, що раніше ми писали про значення карти Таро "Маг".

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.