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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
492
Час на прочитання
3 хв

Близнятам відкриється істина, а Ракам слід пірнути у почуття: рунічний гороскоп на 13 червня 2025 року

Рунічний прогноз на 13 червня 2025 року: як давні символи допомагають розпізнати напрям.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Руни

Руни / © ТСН

Руни — це не просто стародавні знаки, вирізані на камені чи дереві. Це — мова природи, інтуїції й досвіду поколінь. Вони з’явилися у часи, коли люди ще розмовляли з вітром і вогнем, читали долю за рухом зірок і шепотом листя. Сьогодні ж руни повертаються до нас не як пережиток минулого, а як глибокий інструмент самопізнання.

Кожна руна — це не лише символ, а жива енергія, яка відгукується в нашому настрої, намірах і діях. Її значення — не у ворожінні, а в підказці: де варто зупинитися, а де — рушити вперед; коли діяти сміливо, а коли — слухати серце.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Рунічний гороскоп — це не обіцянка долі, а карта внутрішнього стану. У ньому закодована мудрість, яка допомагає пройти день з ясністю та впевненістю. І якщо уважно слухати руну, вона розкаже більше, ніж ти чекав.

Овен — руна “Турісаз”

“Турісаз” символізує силу, що ховається за ворітьми — її часто асоціюють з богом Тором. Вона застерігає: перед тим як діяти, подумай. Сьогодні варто уникати імпульсивності — виклики, які виникнуть, не що інше, як можливість зміцнити внутрішню міць.

Телець — руна “Наутиз”

Ця руна вказує на необхідність та обмеження. Вона про терпіння і долання труднощів. Тельці сьогодні можуть зіткнутися з ситуаціями, які потребують стриманості — пам’ятайте: все має свій час, навіть неспокій.

Близнята — руна “Ансуз”

Руна мудрості, мовлення, натхнення. Це енергія богів і провидців. Близнятам “Ансуз” відкриває силу слова — у розмовах сьогодні з’явиться істина, а ваша інтуїція зможе підказати вірний шлях.

Рак — руна “Лагуз”

Руна води, інтуїції та емоцій. Вона символізує рух і гнучкість. Раки сьогодні мають пірнути у глибини власних відчуттів — не боріться з потоком, він веде до очищення й одкровень.

Лев — руна “Совіло”

Руна сонця, сили і перемоги. Вона несе натхнення, ясність і славу. Левам сьогодні дано сяяти — використовуйте свою енергію, щоб вести інших і досягати цілей з гідністю.

Діва — руна “Райдо”

Це руна дороги, подорожей та змін. Вона символізує рух до гармонії через дію. Для Дів — це день рішень. Час зрушити з місця або переосмислити напрямок, яким ви йдете.

Терези — руна “Беркана”

Руна зростання, жіночої енергії, турботи. Вона символізує початок нового, а також процес загоєння. Терези сьогодні знайдуть спокій у гармонії — дбайте про себе, як про ніжну рослину, що росте.

Скорпіон — руна “Пертро”

Руна таємниць, випадковості, долі. Вона відкриває те, що ховалося. Скорпіони можуть несподівано побачити інше обличчя ситуації — важливо довіритись ходу подій, навіть якщо він незрозумілий.

Стрілець — руна “Дагаз”

Ця руна — про світанок і просвітлення. Вона символізує трансформацію через усвідомлення. Стрільцям випаде шанс побачити новий напрям або зрозуміти себе глибше — дійте, спираючись на внутрішнє світло.

Козоріг — руна “Ейваз”

Руна смерті та переродження, руна трансформації. Вона несе стійкість і глибину. Для Козорогів це день внутрішніх змін — не бійтеся залишити позаду те, що вже не служить вашому зростанню.

Водолій — руна “Кеназ”

Світло, творчість, прозріння — це “Кеназ”. Руна факела, що освітлює темряву. Водолії сьогодні можуть знайти натхнення там, де раніше було порожньо — використовуйте цю енергію для творення.

Риби — руна “Іса”

Руна льоду, зупинки, фіксації. Вона говорить: час призупинитись, подивитись усередину. Для Риб цей день — не для дій, а для усвідомлення і внутрішньої стабілізації. Спокій — ваша сила.

Нагадаємо, що раніше ми писали про значення карти Таро ”Маг”.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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