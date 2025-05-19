Карти Таро / © ТСН.ua

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Карти Таро — це символічні дзеркала нашого внутрішнього стану й підказки для того, щоб краще зрозуміти виклики й можливості, що нас чекають. Кожна карта, витягнута на день, не диктує долю, а підказує, де слід бути уважнішими, а де — довіритися потоку життя. Для 19 травня ми обрали нові аркани, які допоможуть кожному знаку зодіаку прожити день свідомо.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 19 травня 2025 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

Овен (21 березня — 19 квітня):

Карта дня — "Двійка пентаклів".

Баланс обов’язків і задоволення буде головною темою дня. Встигати все — можливо, якщо не братися за зайве.

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Телець (20 квітня — 20 травня):

Карта дня — "Королева мечів".

Час для чітких рішень і логіки. Не дозволяйте емоціям затьмарити ясність думки — ви здатні відстояти правду.

Близнюки (21 травня — 20 червня):

Карта дня — "Шістка кубків".

Минуле сьогодні постукає у двері — спогади, зустрічі чи почуття. Не загубіться у ностальгії, але прийміть цю емоцію з повагою.

Рак (21 червня — 22 липня):

Карта дня — "Десятка жезлів".

Не беріть на себе більше, ніж можете нести. День просить вас скинути зайве й подбати про себе.

Лев (23 липня — 22 серпня):

Карта дня — "Сонце".

Найпотужніший Аркан для розкриття вашого сяйва. День сприятливий для визнання, тепла та щирої радості.

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Діва (23 серпня — 22 вересня):

Карта дня — "Трійка мечів".

Можлива емоційний біль або розчарування. Не ігноруйте це — дайте серцю час, щоб зцілитися.

Терези (23 вересня — 22 жовтня):

Карта дня — "Колесо Фортуни".

Все змінюється — не намагайтеся втримати минуле. Поверніться обличчям до змін і спробуйте побачити у них шанс.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада):

Карта дня — "Лицар кубків".

Це день, коли серце веде. Романтика, мистецтво чи творчий пошук — слідуйте за натхненням.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня):

Карта дня — "Вісімка жезлів".

Події набирають обертів. Будьте готові до неочікуваних новин, рішень або поїздок — дійте швидко.

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Козоріг (22 грудня — 19 січня):

Карта дня — "Четвірка пентаклів".

Варто подумати, що ви тримаєте надто міцно. День про контроль і відпускання — десь потрібен баланс.

Водолій (20 січня — 18 лютого):

Карта дня — "Паж мечів".

Вас очікує потік інформації. Будьте пильні до деталей, але не поспішайте робити висновки — щось ще не видно.

Риби (19 лютого — 20 березня):

Карта дня — "Дев’ятка кубків".

Ви отримаєте бажане — навіть якщо воно приходить не так, як уявляли. День наповнений вдячністю та задоволенням.

19 травня несе хвилю змін, відкриттів і важливих емоційних вказівок. Це день, коли слід бути чесними з собою і дати простір для руху — серцю, тілу і рішенню. Карти нагадують: усе — у наших руках, якщо ми готові дивитися у своє “зараз” відкрито.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика – не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми представили таропрогноз на 2025 рік: що карти нам віщують.