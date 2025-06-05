Кельтський гороскоп дерев / © ТСН.ua

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Кельтський гороскоп дерев, або друїдичний календар, пов’язує кожен період року з певним деревом, яке символізує риси характеру та енергії, притаманні людям, народженим у цей час. 5 червня припадає на період Глоду (13 травня – 9 червня), відомого як "Ілюзіоніст" у кельтському гороскопі.

Глід символізує внутрішню силу, адаптивність та глибоку інтуїцію. Люди, народжені в цей період, часто мають яскраву уяву та здатність бачити суть речей. Вони можуть здаватися спокійними зовні, але всередині них вирує енергія та пристрасть.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

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Кельтський гороскоп дерев на 5 червня 2025 року

Овен (21 березня – 20 квітня) — Береза

Сьогодні — день для оновлення. Почни з малого: нова ідея, щира розмова або несподіване рішення можуть стати початком великого шляху.

Телець (21 квітня – 21 травня) — Дуб

Твоя сила — у стійкості. Тримайся перевірених рішень і не поспішай. Сьогодні краще спиратися на досвід, ніж на імпульс.

Близнюки (22 травня – 21 червня) — Глід

Час для чесного діалогу. Якщо щось турбує — скажи про це. Відвертість принесе полегшення і допоможе відновити баланс.

Рак (22 червня – 22 липня) — Верба

День для м’якої турботи про себе. Не тисни на події — дозволь їм розгортатися природно. Внутрішній спокій — твій найкращий союзник.

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Лев (23 липня – 23 серпня) — Ліщина

Прислухайся до інтуїції. Вона підкаже шлях, який не видно очима. Сьогодні варто довіритися внутрішньому голосу.

Діва (24 серпня – 23 вересня) — Ясен

Плануй стратегічно. Сьогодні сприятливий день для впорядкування справ і підготовки до нових проєктів. Структура — твоя сила.

Терези (24 вересня – 23 жовтня) — Терен

Час для внутрішнього очищення. Те, що здається конфліктом, може стати ресурсом для оновлення. Не бійся конфронтації — вона звільнить простір для нового.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада) — Бузина

Варто відпустити те, що віджило. Завершення з повагою відкриє шлях до нових можливостей.

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Стрілець (23 листопада – 21 грудня) — Горобина

Шукай сенс у кожній дрібниці. Сьогодні день для рефлексії, символів та несподіваних відкриттів.

Козоріг (22 грудня – 20 січня) — Бук

Сила знань і досвіду. Звернися до перевіреного — розуміння минулого дає опору в теперішньому.

Водолій (21 січня – 18 лютого) — Плющ

Твоя сила — в адаптації. Якщо щось змінюється — рухайся разом із цим. Гнучкість буде ключем.

Риби (19 лютого – 20 березня) — Очерет

День чутливості до світу. Приділи увагу внутрішнім переживанням, відпочинку й тому, що дає тобі відчуття гармонії.

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Нагадаємо, що раніше ми писали про значення карти Таро "Маг".

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.