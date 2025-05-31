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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
178
Час на прочитання
3 хв

Близнюкам варто обмежити хаос, а Ракам слід звернутися до минулого: кельтський гороскоп дерев на 31 травня 2025 року

Гороскоп на 31 травня 2025 року: яку мудрість дарує кельтський гороскоп дерев кожному знакові зодіаку.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Кельтський календар дерев

Кельтський календар дерев / © ТСН.ua

Кельтська традиція надає особливого значення деревам — у давніх віруваннях кожне дерево мало дух, силу й мудрість. Цю систему знань збережено в огамі — кельтському письмі, де кожен знак відповідає певній рослині. У кельтському гороскопі дерева не просто прикраса пейзажу — це архетипічні провідники, що підказують, як прожити день у злагоді з собою.

У сучасному світі огам використовують у якості системи для ворожіння — кельтського гороскопа дерев.

Сьогодні, 31 травня 2025 року, кельтські дерева передають свої послання кожному зі знаків зодіаку.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Овен (21.03 – 19.04) — Береза ("Beith")
День починається зі спалаху нової енергії. Береза символізує очищення та нові початки — ідеальний момент для ініціатив, що давно чекали свого часу. Ваші дії сьогодні можуть закласти ґрунт для тривалого зростання.

Телець (20.04 – 20.05) — Ясен ("Nuin")
Ясен — дерево зв’язку між світами. Цей день випробовує вашу стійкість, але також дарує глибокі інсайти. Можливо, настав час слухати не лише факти, а й інтуїцію. Природна стабільність Тельця сьогодні має підкріпитися гнучкістю.

Близнюки (21.05 – 20.06) — Глід ("Huath")
Глід — символ захисту і міжсвітової межі. Сьогодні вам варто обмежити хаос і створити особисті межі. Не кожна ідея варта втілення — зосередьтесь на найціннішому. Цей день допомагає відсікти зайве.

Рак (21.06 – 22.07) — В’яз ("Straif")
В’яз вчить долати складне через глибоке розуміння. Сьогодні варто звернутися до минулого за відповідями або відпустити емоційні зв'язки, які більше не підтримують. Уважність до деталей сьогодні — ваш ключ.

Лев (23.07 – 22.08) — Дуб ("Duir")
Дуб — дерево сили та мужності. Вам сьогодні варто сказати «так» викликам. Ви маєте потенціал бути прикладом для інших — використайте цю енергію не для самоствердження, а для підтримки.

Діва (23.08 – 22.09) — Горобина ("Luis")
Горобина захищає від обману і відкриває шлях до істини. Ваш аналітичний розум сьогодні особливо загострений. Не соромтесь сумніватися в очевидному — саме сумнів принесе глибше розуміння.

Терези (23.09 – 22.10) — Ліщина ("Coll")
Ліщина — дерево мудрості, знання і натхнення. Це день для інтелектуального прориву або глибокої розмови. Можлива важлива новина або ідея, яка згодом переросте у великий проєкт.

Скорпіон (23.10 – 21.11) — Бузина ("Ruis")
Бузина асоціюється з переходами, змінами, смертю старого. Сьогодні у вас є шанс щось остаточно завершити — і тим самим очистити шлях для нового. Не бійтеся трансформації, вона вже триває.

Стрілець (22.11 – 21.12) — Вільха ("Fearn")
Вільха — провідник енергії, руху, води. Ваші ідеї мають силу впливати. Говоріть, дійте, переконуйте — час трансформувати бачення у дії. Ваша сила сьогодні — у русі та слові.

Козоріг (22.12 – 19.01) — Плющ ("Gort")
Плющ в’ється, але не здається. Ви можете сьогодні відчути спротив або затримки, але саме ваша завзятість принесе плоди. День, коли важливо пам’ятати: шлях угору — це не завжди пряма.

Водолій (20.01 – 18.02) — Верба ("Saille")
Верба — емоційна гнучкість, жіноча інтуїція, вода. Вам сьогодні краще плисти за течією — але не пасивно, а свідомо. Прислухайтесь до мрій: вони підказують реальні кроки для змін.

Риби (19.02 – 20.03) — Тополя ("Eadha")
Тополя — символ витривалості і здатності до адаптації. Сьогодні день, коли ваші тонкі відчуття працюють краще, ніж логіка. Невелике відступлення від плану дасть більше, ніж сліпе дотримання його.

31 травня — це день, коли варто звернути увагу на внутрішній рух: думки, переконання, цінності. Прислухайтесь до свого “дерева” цього дня — воно покаже, куди зростати. Природа завжди говорить з нами — треба лише навчитись слухати.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще. 

Нагадаємо, що раніше ми представили таропрогноз на 2025 рік: що карти нам віщують.

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