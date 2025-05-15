Близнюкам варто відкритися новим враженням, а на Раків чекають зміни: гороскоп за картами Таро на 15 травня 2025 року

Карти Таро / © ТСН.ua

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Карти Таро — це не лише інструмент для передбачення майбутнього, а й потужний засіб для самопізнання та розуміння внутрішніх процесів. Кожна карта містить у собі символіку, що відображає різні аспекти нашого життя: емоції, думки, дії та духовні уроки. Сьогодні, 15 травня 2025 року, ми звернемося до карт Таро, щоб отримати унікальні підказки для кожного знака зодіаку.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 15 травня 2025 року для всіх знаків зодіаку в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

Овен (21 березня – 19 квітня) — «Сімка пентаклів»

Ця карта вказує на період очікування результатів від попередніх зусиль. Можливо, ви відчуваєте нетерпіння, але варто набратися терпіння — плоди вашої праці дозрівають.

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Телець (20 квітня – 20 травня) — «Двійка мечів»

Перед вами стоїть складний вибір, і ви намагаєтеся уникнути прийняття рішення. Однак зволікання лише затягує ситуацію. Зверніться до своєї інтуїції, щоб знайти правильний шлях.

Близнюки (21 травня – 20 червня) — «Паж кубків»

Ця карта символізує нові емоційні починання та відкритість до почуттів. Можливо, на горизонті з'явиться нове знайомство або творче натхнення. Будьте відкриті до нових вражень.

Рак (21 червня – 22 липня) — «Вісімка жезлів»

Події розвиваються швидко, і вам потрібно бути готовими до несподіваних змін. Це сприятливий час для реалізації планів, але важливо діяти обдумано.

Лев (23 липня – 22 серпня) — «Четвірка кубків»

Можливо, ви відчуваєте емоційне виснаження або незадоволення. Ця карта закликає вас звернути увагу на те, що ви маєте, і не ігнорувати можливості, які пропонує життя.

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Діва (23 серпня – 22 вересня) — «Дев'ятка мечів»

Тривоги та безсоння можуть турбувати вас. Ця карта нагадує, що багато страхів існують лише у вашій уяві. Спробуйте знайти спосіб розслабитися та відновити внутрішній спокій.

Терези (23 вересня – 22 жовтня) — «Королева пентаклів»

Ця карта символізує турботу, стабільність та практичність. Сьогодні варто зосередитися на домашніх справах та фінансовому плануванні. Ваші зусилля принесуть стабільність і комфорт.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада) — «П'ятірка жезлів»

Можливі конфлікти або конкуренція. Ця карта вказує на необхідність відстоювати свої позиції, але також нагадує про важливість конструктивного діалогу.

Стрілець (22 листопада – 21 грудня) — «Десятка кубків»

Це карта емоційного задоволення та гармонії в родині. Сьогодні сприятливий день для проведення часу з близькими та зміцнення сімейних зв'язків.

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Козоріг (22 грудня – 19 січня) — «Трійка пентаклів»

Спільна праця та співпраця з іншими принесуть успіх. Ця карта підкреслює важливість командної роботи та обміну знаннями.

Водолій (20 січня – 18 лютого) — «Шістка мечів»

Час залишити позаду труднощі та рухатися вперед. Ця карта символізує перехід до спокійнішого періоду та відновлення після стресу.

Риби (19 лютого – 20 березня) — «Дев'ятка пентаклів»

Ця карта вказує на фінансову незалежність та задоволення від досягнутого. Сьогодні варто насолодитися плодами своєї праці та подякувати собі за зусилля.

Сьогоднішній день приносить кожному знаку зодіаку унікальні можливості та виклики. Карти Таро нагадують нам про важливість внутрішнього балансу, відкритості до нових вражень та готовності до змін. Нехай цей день буде для вас сповнений гармонії, усвідомлення та позитивних емоцій.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми представили таропрогноз на 2025 рік: що карти нам віщують.