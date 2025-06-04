Близнюкам важливий баланс, а Левам слід скористатися харизмою: кельтський гороскоп дерев на 4 червня 2025 року

Кельтський календар дерев / © Pexels

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У кельтській міфології дерева були символами сили, захисту та знань. Друїди вважали, що кожне дерево має свою енергетику та може впливати на життя людини. Гороскоп дерев базується на давній системі огама, де кожне дерево пов’язане з певним періодом у році й символізує певні якості.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Гороскоп на 4 червня 2025 року за кельтським гороскопом дерев

Овен (21 березня – 19 квітня) — Вільха

Сьогодні ваша енергія спрямована на нові починання. Вільха символізує захист і мужність — використайте ці якості для досягнення цілей.

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Телець (20 квітня – 20 травня) — Верба

Верба уособлює гнучкість і інтуїцію. Прислухайтеся до внутрішнього голосу — він підкаже правильний шлях.

Близнюки (21 травня – 20 червня) — Глід

Глід асоціюється з балансом і захистом. Сьогодні важливо зберігати рівновагу між емоціями та розумом.

Рак (21 червня – 22 липня) — Дуб

Дуб символізує силу і стабільність. Ваша рішучість допоможе подолати будь-які труднощі.

Лев (23 липня – 22 серпня) — Падуб

Падуб уособлює лідерство і захист. Ваша харизма сьогодні на висоті — використайте її для досягнення мети.

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Діва (23 серпня – 22 вересня) — Ліщина

Ліщина символізує мудрість і проникливість. День сприятливий для аналізу та планування.

Терези (23 вересня – 22 жовтня) — Виноградна лоза

Виноградна лоза асоціюється з пристрастю і трансформацією. Сьогодні можливі важливі зміни у стосунках.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада) — Плющ

Плющ символізує наполегливість і відданість. Ваша стійкість допоможе подолати перешкоди.

Стрілець (22 листопада – 21 грудня) — Очерет

Очерет уособлює гнучкість і адаптивність. Сьогодні варто бути відкритим до нових ідей та досвіду.

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Козоріг (22 грудня – 19 січня) — Береза

Береза символізує нові починання і очищення. Час залишити минуле позаду і рухатися вперед.

Водолій (20 січня – 18 лютого) — Горобина

Горобина асоціюється з інтуїцією і захистом. Прислухайтеся до своєї інтуїції — вона підкаже правильний напрямок.

Риби (19 лютого – 20 березня) — Ясен

Ясен символізує зв'язок і гармонію. Сьогодні сприятливий день для спілкування та встановлення нових зв'язків.

Кельтський гороскоп дерев пропонує глибоке розуміння внутрішнього світу людини через символіку природи. Прислухайтеся до мудрості дерев — вони можуть стати вашими провідниками у житті.

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Нагадаємо, що раніше ми писали про значення карти Таро "Маг".

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.