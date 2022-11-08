Боброва повня 8 листопада 2022 року: гороскоп для всіх знаків зодіаку

Різні культури давали назви повня згідно з місячним календарем. Чимало назв Місяця прийшли до нас із культури корінних американців.

Повня у листопаді називають Бобровою у деяких частинах Північної Америки. Ця назва пов'язана з періодом, коли бобри починають ховатися у своїх будиночках після того, як накопичили достатньо їжі на зиму. За часів хутрового промислу це був сезон лову бобрів на шкури.

Також різні народи давали свої назви Бобровій повні - Морозна, Холодна, Траурна, Дубова, Божевільна тощо.

Також читайте Місячне затемнення 8 листопада 2022 року: гороскоп для всіх знаків зодіаку

Читайте детальний і точний гороскоп для всіх знаків зодіаку на період повні 8 листопада 2022 року нижче:

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Відкладіть ваше бажання творити на кілька тижнів. Зараз краще зайнятися плануванням року, розписуйте цілі та дозвольте змінам просто відбуватися.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Скоро настане час сяяти. Але під час ретроградного Меркурія сфокусуйте ваші бажання на концентрації власних ресурсів. Час діяти ще не настав, накопичуйте власні ресурси, щоб потім сміливо рухатися вперед. Зазирніть всередину себе, щоб знайти міцність.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Зціліться від болі минулого, щоб мати можливість рухатися далі. Не їжте себе зсередини. Перестаньте ганятися за минулим. Зараз воно вам не потрібне, тому - опануйте себе.

РАК (22 червня-22 липня)

Знайдіть свою цілісність та зосередьтеся на завданнях, які ви поставили перед собою. Шукайте справедливі виходи з ситуації, що склалася.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Знайдіть всередині себе внутрішню красу та світлу. Саме вони осяють вам рух далі. Довіряйте своїм внутрішнім почуттям та відчуттям.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Попрацюйте над своє сексуальністю, зверніть увагу на цілком матеріальні насолоди цього світу. Замисліться над вашими захопленнями.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Саме час заявитися про незалежність та сепаруватися від людей, які не дають вам повноцінно жити та розвиватися. Досліджуйте природу власних вчинків.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Шукайте баланс як всередині себе, так і назовні. Шукайте нові шляхи у справі, яка приносить вам кошти та задоволення. Опануйте свої прагнення.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Час насолоджуватися. Розпаліть всередині себе внутрішній вогонь пристрасті та змусьте його палати назовні. Слід побачити аспекти задоволення у власному житті.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Будьте творчими. Незабаром ви відчуєте нашестя успіху. Просто довіряйте своїй інтуїції і вона приведе вас куди слід.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Складний період вже позаду, хоча ви можливо досі відчуваєте наслідки. Але не хвилюйтеся, - радісні перемоги вже попереду.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Подивіться всередину себе і усвідомте, що ви насправді хочете робити зараз. Можливо, це куховарення, а можливо, час побути наодинці та почати вести щоденник.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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