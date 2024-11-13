Бобровий Супермісяць 15 листопада 2024 року: 10 езотеричних афірмацій

Бобровий Супермісяць 15 листопада є особливим періодом для завершення розпочатих справ і підготовки до нових починань. Цей час дає можливість впорядкувати своє життя, очистити простір від зайвого і сфокусуватися на довгострокових цілях. Енергетика Супермісяця також підвищує нашу інтуїцію і допомагає виявити приховані потенціали, що дозволяє спрямувати свої зусилля на досягнення стабільності і добробуту.

Підготували для вас 10 езотеричних афірмацій для Бобрового Супермісяця 15 листопада, що допоможуть налаштуватися на позитивні зміни та залучити гармонію у ваше життя:

Я відкриваюся для нових можливостей, що ведуть до мого процвітання та стабільності. Я завершую всі розпочаті справи з ясністю та рішучістю. Моя енергія очищається, і я готова до нових починань. Я налаштовуюся на фінансову стабільність і довгостроковий добробут. Я приймаю зміни як частину природного циклу мого розвитку. Моя інтуїція стає ясною, і я довіряю своїм внутрішнім відчуттям. Я в гармонії з природними циклами і дозволяю собі бути у потоці життя. Я очищаю свій простір від негативної енергії, створюючи місце для позитиву. Я вірю у свою здатність створювати стабільність та процвітання в своєму житті. Я з вдячністю приймаю всі можливості для змін і розвитку.

Ці афірмації допоможуть вам налаштуватися на потужну енергію Бобрового Супермісяця, підтримуючи внутрішню рівновагу і відкриваючи нові шляхи для особистого зростання.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика – не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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