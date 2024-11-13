Бобровий Супермісяць 15 листопада 2024 року: три ритуали для потужної трансформації

Бобровий Супермісяць 15 листопада — це час глибокого очищення та енергетичної трансформації, коли енергія Місяця допомагає позбутися того, що вже не служить на благо.

Бобровий Супермісяць 15 листопада 2024 року відкриває чудову можливість для потужної трансформації та очищення. Це час для глибоких змін у вашому житті, коли енергія Місяця підтримує нові починання, укріплюючи ваші внутрішні ресурси. Ось три ритуали, які допоможуть активувати цей потужний період і привести до глибокої трансформації:

1. Ритуал очищення з вогнем

Підготовка: знайдіть безпечне місце для проведення ритуалу, підготуйте чорну або червону свічку, сіль і аркуш паперу.

Запаліть свічку, ставлячи її на стіл.

Напишіть на аркуші паперу всі ваші емоційні обмеження, страхи, сумніви чи негативні переконання, які ви хочете залишити позаду.

Підніміть аркуш до свічки, дозволяючи йому повільно горіти, уявляючи, як ваші обмеження перетворюються на попіл, який зникає в полум’ї.

Коли аркуш повністю згорить, подякуйте Місяцю за очищення і зосередьтеся на відновленні внутрішнього простору.

2. Ритуал на зв'язок з внутрішнім вчителем

Підготовка: знайдіть тихе місце, закрийте очі та приготуйтеся до глибокої медитації.

Уявіть себе в лісі, під ясним Місяцем. Відчуйте спокій, який наповнює це місце.

Попросіть вашого внутрішнього вчителя (це може бути ваша інтуїція, духи природи чи символічний образ) про поради або напрямки для майбутніх змін.

Прислухайтеся до послань, що приходять у вигляді образів, думок або емоцій. Запишіть все, що вам вдалося побачити чи відчути.

Завершіть ритуал подякою за отриману мудрість і залиште свої запити у серці, щоб Місяць їх підтримав.

3. Ритуал на заземлення і нові починання

Підготовка: візьміть камінь, який асоціюється для вас з новими починаннями (наприклад, обсидіан, агат чи гірський кришталь).

Сядьте на землю або станьте босоніж на природі. Уявіть, як корені ростуть з ваших ступнів, з’єднуючи вас із землею.

Тримаючи камінь в руках, проговоріть свої наміри або цілі на наступні кілька місяців, спрямовуючи енергію до цього об'єкта.

Після того, як ви закріпите свої наміри, покладіть камінь на землю або носіть його з собою як символ сили і підтримки на вашому шляху.

Ці ритуали допоможуть активувати енергію Супермісяця і налаштуватися на потужну трансформацію, звільняючи від минулих блоків та відкриваючи шлях до нових можливостей і зростання.

Також читайте Бобровий Супермісяць 15 листопада: що варто зробити з погляду езотерики

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика – не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.