Бобровий Супермісяць 15 листопада: що категоричного не варто зробити з погляду езотерики

Бобровий Супермісяць — це час глибокої саморефлексії та підготовки до завершення річного циклу, коли особливо важливо зосередитися на внутрішньому балансі.

Під час Бобрового Супермісяця, з огляду на його потужну енергетику, варто уникати дій, які можуть порушити енергетичну стабільність або створити зайві напруги. Особливості цього періоду акцентують на обережності та уважності до свого внутрішнього стану, тому слід утриматися від наступного:

Не починайте нових масштабних проєктів або змін

Цей час більше підходить для завершення справ і зміцнення чинних основ, а не для різких нових починань. Нові проєкти можуть відчути на собі напругу цього періоду, що призведе до труднощів у їхньому розвитку. Не вступайте у конфлікти та не з'ясовуйте стосунки

Підсилена енергія Супермісяця може загострити емоційні реакції, тому будь-які з'ясування стосунків можуть вийти з-під контролю. Краще відкласти важкі розмови та уникати конфліктів, щоб не зруйнувати важливі стосунки. Не проводьте ритуали, спрямовані на інтенсивні зміни

Потужна енергія цього періоду може зробити ритуали змін надмірно інтенсивними, що призведе до нестабільності. Замість цього краще зосередитися на ритуалах стабільності, захисту та очищення. Не накопичуйте емоційний багаж

Ігнорування своїх почуттів чи придушування емоцій може призвести до внутрішньої напруги та енергетичного дисбалансу. Під впливом Супермісяця важливо проживати свої емоції, але робити це м'яко та усвідомлено.

Цей період вимагає особливої обережності у всьому, що пов'язане з емоційною сферою і новими ініціативами, тож звертайте увагу на стабілізацію, а не на зміни.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика – не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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