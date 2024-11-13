Бобровий Супермісяць 15 листопада: що варто зробити з погляду езотерики

Бобровий Супермісяць підсилює інтуїцію та здатність усвідомлювати свої справжні потреби, допомагаючи звільнитися від зайвого і налаштуватися на внутрішній спокій.

Бобровий Супермісяць, що відбудеться 15 листопада, несе особливу енергію зростання, захисту та підготовки до майбутніх змін. Він названий на честь періоду, коли бобри будують свої домівки на зиму, символізуючи важливість підготовки, закріплення основ і створення захисту для майбутнього. Супермісяць посилює енергію повного Місяця, роблячи цей час надзвичайно сильним для ритуалів і практик.

Ось кілька рекомендацій щодо того, що можна зробити з езотеричної погляду:

Ритуал захисту та зміцнення кордонів

Проведіть простий ритуал з білою або чорною свічкою, уявляючи, як вона створює захисний купол навколо вас і вашого житла. Це допоможе зміцнити енергетичні межі та захистити вас від будь-яких зовнішніх негативних впливів. Медитація на очищення та оновлення енергії

Супермісяць підсилює силу очищення, тож спробуйте медитацію з візуалізацією світлого потоку, який очищує вас від накопиченого негативу. Це допоможе позбутися старих емоцій і блоків, щоб рухатися вперед. Ритуал на закладення основ і стабільності

Напишіть на папері свої цілі, які вимагають стабільності та послідовності, наприклад, фінансові чи сімейні. Підсильте цей намір, поставивши на папір невеликий камінь (як-от обсидіан чи гематит), і залиште його на ніч під світлом Місяця. Практика вдячності за досягнення та підготовка до майбутнього

Під впливом цього Місяця корисно підбити підсумки останніх місяців. Випишіть, за що ви вдячні, та подякуйте собі за всі здобутки і пережиті виклики. Це налаштує вас на гармонійний перехід у наступний етап. Водний ритуал очищення

Супермісяць у листопаді має тісний зв'язок зі стихією води. Прийміть сольову ванну або виконайте ритуал очищення з водою, уявляючи, як вода забирає все старе й непотрібне, оновлюючи вас і даючи силу для зимового періоду.

Цей період сприяє підготовці до нового, тому звертайте увагу на внутрішні сигнали, пов'язані із самозахистом, посиленням ресурсів та внутрішнім зростанням.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика – не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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