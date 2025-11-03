Бобровий супермісяць 5 листопада 2025 року: чому така назва і що це за явище

Бобровий супермісяць / © ТСН.ua

5 листопада 2025 року українці зможуть спостерігати незвичайне небесне явище — Бобровий супермісяць. Це останній супермісяць року, коли супутник Землі одночасно перебуває в фазі повні та в перигеї — найближчій до нашої планети точці орбіти. Завдяки цьому Місяць виглядатиме яскравішим і більшим, ніж зазвичай.

Що таке супермісяць

Супермісяцем астрономи називають повний Місяць, який збігається з моментом максимальної близькості до Землі. У цей час він може здаватися до 14% більшим і до 30% яскравішим, ніж під час звичайної повні. Візуально різниця не завжди разюча, проте для уважних спостерігачів це гарна нагода помилуватися природною красою нічного неба.

Походження назви «Бобровий місяць»

Назва «Бобровий» (англ. Beaver Moon) походить із давніх північноамериканських традицій. Листопад був періодом, коли бобри активно зміцнювали свої греблі та готувалися до зими. Також у цей час мисливці встановлювали пастки на бобрів, доки водойми ще не вкрилися кригою. Згодом ця назва закріпилася у народних календарях і поширилася світом разом із місячними назвами, що відповідали сезонам року.

Коли і як спостерігати

Пік повні настане вранці 5 листопада, але найкраще спостерігати явище ввечері 4 листопада після заходу Сонця — саме тоді Місяць підніматиметься над горизонтом і здаватиметься особливо великим.

Для спостереження достатньо вийти на відкрите місце з гарним оглядом східного горизонту та без сильного міського освітлення. Навіть без телескопа можна побачити деталі місячної поверхні — кратери та «моря».

Символічне значення

У народній традиції листопадова повня вважалася часом завершення циклу, підготовки до зими й підбиття підсумків року. Вона нагадує про мудрість природи: як бобри готують домівки до холоду, так і люди мають подбати про свій внутрішній спокій і захист.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

