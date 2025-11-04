ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
119
Час на прочитання
2 хв

Бобровий супермісяць 5 листопада 2025 року: нюанси періоду та що категорично заборонено робити

Астрологи попереджають: енергія цього періоду надзвичайно сильна, тому важливо діяти усвідомлено — і знати, чого робити категорично не можна.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Супермісяць

Супермісяць / © Associated Press

У ніч проти 5 листопада небо подарує українцям неймовірне видовище — Бобровий супермісяць. Ця повня стане найяскравішою 2025 року й завершить осінній цикл суперповень.

Що таке Бобровий супермісяць

Бобровим називають листопадовий повний Місяць — час, коли у давнину бобри готували свої греблі до зими. Символічно це період підготовки до холодів, завершення робіт і накопичення внутрішніх ресурсів.

2025 року ця повня збігається з моментом, коли Місяць максимально наблизиться до Землі — супермісяцем. Він виглядатиме більшим і яскравішим, ніж зазвичай, і матиме потужний вплив на емоційний стан та рішення людей.

5 листопада енергія Місяця концентрується на завершенні циклів, відпусканні старого і зміцненні внутрішнього спокою. Це момент, коли Всесвіт ніби «зупиняє час», щоб дати вам змогу побачити, що варто залишити позаду.

Енергетично цей супермісяць діє як очищення водою — вимиває зайве, допомагає відпустити образи та страхи. Підсилюються інтуїція, сновидіння, емоційна чутливість.

Що варто зробити

  1. Підсумуйте останні місяці. Запишіть усе, що вдалося реалізувати, і подякуйте собі за ці кроки.

  2. Приберіть дім або робочий простір. Це допоможе вивільнити місце для нових енергій.

  3. Приділіть увагу водним ритуалам. Тепла ванна з морською сіллю, аромамаслами лаванди чи м’яти — ідеальний спосіб «змити» напруження.

  4. Проведіть медитацію на відпускання. Уявіть, що Місяць забирає все, що вам більше не служить.

  5. Будьте у спокої. Цей день сприятливий для тиші, творчості, усвідомлення.

Що категорично заборонено робити

  1. Починати нові справи чи проєкти. Енергія повні — час завершення, а не стартів. Нові починання можуть виявитися нестійкими.

  2. Конфліктувати або з’ясовувати стосунки. Емоції в цей період легко виходять з-під контролю. Навіть дрібна суперечка може перерости у серйозну сварку.

  3. Підписувати важливі документи чи приймати фінансові рішення. Інтуїція загострена, але логіка ослаблена — можна помилитися.

  4. Зловживати алкоголем або переїдати. Організм реагує чутливіше, ніж зазвичай, тому перевантаження може викликати енергетичне виснаження.

  5. Виносити сміття після заходу Сонця. У народній традиції це вважається знаком «винесення добра з дому» під час повні.

  6. Обговорювати свої страхи чи слабкості з малознайомими людьми. Повня розкриває вразливі місця — не відкривайте їх перед усіма.

Бобровий супермісяць — це ніч, коли потрібно сповільнитися, відчути ґрунт під ногами та повернути собі внутрішню опору. Це не час дії, а момент усвідомлення, тиші й вдячності.

Дата публікації
Кількість переглядів
119
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie