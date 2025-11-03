Бобровий супермісяць 5 листопада 2025 року: особливості небесного явища та що варто зробити цього дня

Супермісяць / © Associated Press

У ніч проти 5 листопада українці зможуть спостерігати одне з найяскравіших астрономічних явищ року — Бобровий супермісяць.

Що таке Бобровий супермісяць

Назва "Бобровий місяць" походить від традицій північноамериканських племен, які саме в листопаді встановлювали пастки на бобрів і готувалися до зими. Цьогорічна повня збігається з моментом, коли Місяць буде максимально наближений до Землі — так званим перигеєм. Саме тому він здаватиметься більшим і світлішим, ніж зазвичай.

За підрахунками астрономів, 5 листопада Місяць підійде до Землі на відстань близько 356 980 км, а отже, стане другим із трьох поспіль супермісяців 2025 року — після жовтневого та перед грудневим.

Коли і як спостерігати явище

Найкраще Місяць буде видно відразу після заходу Сонця — приблизно з 17:00 до 22:00. Спостерігати варто на відкритому місці, трохи далі від яскравих ліхтарів чи міського світла. У цей час небесне тіло виглядатиме найбільшим і матиме ніжно-золотавий відтінок.

Бобровий супермісяць символізує підготовку до зими, завершення старих процесів і накопичення ресурсів. Це момент, коли варто уповільнитися, підбити підсумки року та відпустити зайве.

Езотерики радять цього вечора провести простий ритуал очищення: записати все, що більше не служить вашому розвитку, і спалити аркуш паперу, дякуючи минулому. Також сприятливими будуть медитації на відновлення енергії та практики вдячності.

Що варто зробити цього дня

Вийти на прогулянку чи просто спостерігати Місяць з вікна, щоб зарядитися спокоєм.

Запалити свічку або ароматичну олію — лаванди, м’яти чи розмарину.

Записати три речі, які хочете залишити у минулому, і три, які хочете зберегти до нового року.

Присвятити вечір тиші, внутрішнім роздумам або медитації.

Згідно з даними NASA, Бобровий супермісяць 2025 року стане останнім настільки яскравим супермісяцем до 2028 року. Наступна подібна подія очікується лише через три роки.

Нагадаємо, що раніше ми писати про те, де спостерігати Бобровий супермісяць.