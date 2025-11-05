Бобровий супермісяць 5 листопада: що кажуть астрономи, астрологи та езотерики

Супермісяць / © Reuters

У середу, 5 листопада 2025 року, українці зможуть спостерігати Бобровий супермісяць — повню, яка буде виглядати більшою і яскравішою через близькість Місяця до Землі. Астрономи називають це природним явищем, натомість астрологи та езотеричні практики надають йому додаткового символічного змісту.

Бобровим супермісяцем називають повню, яка відбувається поблизу перигею — точки, коли Місяць знаходиться найближче до Землі. За даними астрономів, у такі періоди супутник може виглядати до 14% більшим та яскравішим, ніж зазвичай. Явище добре видно неозброєним оком за умов ясного неба.

Назва «Бобровий» походить із північноамериканських сезонних традицій. У цей час бобри готували свої хатки до зими, тому повню пов’язували з підготовкою, зміцненням житла та накопиченням ресурсів.

З астрономічної точки зору, вплив супермісяця обмежений: він може посилювати припливи та відпливи і впливати на біоритми, зокрема на сон та рівень тривожності, повідомляють фахівці.

Астрологи зазначають, що повня 5 листопада відбудеться у знаку Тельця. На їхню думку, це період, коли загострюються питання, пов’язані з фінансами, стабільністю, тілесним комфортом та почуттям безпеки. За прогнозами, люди можуть відчувати потребу «заземлитися» та сповільнити темп.

Езотеричні традиції трактують Бобровий Місяць як час укріплення кордонів і турботи про простір, у якому живе людина. Вважається, що це сприятливий момент для очищення дому, наведення порядку, а також практик, пов’язаних із заспокоєнням і теплом.

Лікарі нагадують, що під час повні у деяких людей можуть спостерігатися порушення сну та емоційна чутливість, тому радять уникати перевтоми, обмежити стимулюючі напої та більше відпочивати.

Найяскравіша фаза повні очікується після 20:00 за київським часом.

