- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 7
- Час на прочитання
- 1 хв
Бої за Покровськ і Мирноград: ворог тисне на Гришине та Родинське
На Покровсько-Мирноградському напрямку триває оборонна операція, російські війська посилюють атаки на південних околицях міст.
На Покровсько-Мирноградському напрямку Донецької області тривають інтенсивні бої. Оборонна операція ЗСУ продовжується в складних умовах.
Про це повідомив військовий оглядач Богдан Мирошников у соцмережах.
За його інформацією, російські війська накопичують сили у південних частинах Покровська та Мирнограда, готуючись до подальших атак у північному напрямку. Водночас у низці районів присутність українських підрозділів зберігається, однак повного контролю над територією немає.
Активні штурмові дії окупанти ведуть у районах Гришиного та Родинського. За оцінкою оглядача, у Гришиному під контролем українських сил перебуває приблизно 50–60% території, у Родинському — 20–30%.
На цих ділянках значні території залишаються «сірою зоною», де пересування контролюється дронами з обох сторін.
Також зазначається, що логістика українських підрозділів значною мірою тримається на використанні наземних роботизованих комплексів і безпілотників.
За словами оглядача, сполучення з Покровськом і Мирноградом суттєво ускладнене: в’їзд і виїзд із міст пов’язані з високими ризиками.
Водночас офіційних зведень Генерального штабу ЗСУ щодо цієї інформації наразі немає.
Битва за Покровськ та Мирноград: генерал Ласійчук розповів, які частини міст контролюють ЗСУ.