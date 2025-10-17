Брама Арктура 2025: що можна і що заборонено робити під час енергетично потужних днів

Брама Арктура / © ТСН

У цей час брами Арктура важливо уважно ставитися до своїх думок, дій і намірів, адже енергії посилюють усе, на що ми спрямовуємо увагу.

Що можна робити під час Брами Арктура

Медитувати і практикувати тишу. Це головна рекомендація періоду. Навіть кілька хвилин усвідомленого дихання відкривають доступ до внутрішньої ясності. Проводити очищення простору. Приберіть дім, запаліть свічки або пахощі, провітріть приміщення — це допоможе звільнити енергетичне поле. Відпускати старе. Пишіть листи прощення, дякуйте, звільняйте місце для нового. Бути на природі. Прогулянки на свіжому повітрі, дотик до землі чи дерев стабілізують енергію. Звертати увагу на сни та символи. Під час порталу підсвідомість активна — сни можуть містити важливі підказки. Пити більше чистої води. Вода допомагає тілу адаптуватися до енергетичних змін. Вести щоденник спостережень. Записуйте думки, інсайти, відчуття — зараз вони мають глибший зміст.

Що заборонено або не рекомендовано робити

Конфліктувати та з’ясовувати стосунки. Енергія посилює емоції — навіть дрібна суперечка може перерости у великий конфлікт. Приймати імпульсивні рішення. Арктур відкриває глибокі шари свідомості — краще спершу відчути, а потім діяти. Перевантажувати себе роботою. Ці дні не для досягнень, а для внутрішнього перезавантаження. Перебувати у гучних, хаотичних місцях. Енергетична чутливість підвищена, тому важливо берегти себе від шуму й метушні. Думати негативно або критикувати інших. Підсилюється все, що ми випромінюємо. Намір — головна сила цього часу. Надмірно ділитися особистим. Енергії глибокі, тож іноді мовчання краще за слова. Ігнорувати потреби тіла. Слухайте сигнали організму: сон, спокій і вода зараз найкращі ліки.

Брама Арктура — це дні внутрішнього світла, коли світло зорі допомагає побачити темні кути власної свідомості.

Чим більше спокою, тиші та вдячності ви внесете у цей період, тим яснішим стане шлях уперед.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

