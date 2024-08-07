"Брама Лева" 8 серпня 2024 року: що криється за цієї важливою астрологічною датою

"Брама Лева" — це термін, що використовується в езотеричній і духовній спільнотах для позначення астрологічного і духовного явища, яке відбувається щороку 8 серпня. З погляду езотерики, цей період вважається часом підвищених духовних вібрацій і енергетичних трансформацій.

Основні аспекти "брама Лева":

Астрологічна символіка: "брама Лева" відкриваються в період, коли Сонце знаходиться в знаку Лева, що асоціюється з силою, творчістю, самовираженням і серцем. Цей період вважається потужним для прояву бажань і роботи над своїми цілями. Зоря Сіріус: Вважається, що "брама Лева" відкриваються тоді, коли зоря Сіріус, яка є однією з найяскравіших зір на небі, вирівнюється із Землею і Сонцем. У багатьох культурах Сіріус вважається джерелом духовного просвітлення і високих вібрацій. Нумерологія: число 8 є символом нескінченності і гармонії. День 8 серпня (8/8) вважається особливо сприятливим для прийняття нових починань і внутрішніх трансформацій. Духовне пробудження: "брама Лева" асоціюються з пробудженням душі, отриманням нових знань і усвідомлень, а також з можливістю звільнитися від старих патернів і негативних енергій.

Багато людей використовують цей період для медитацій, налаштування на позитивні зміни і духовних практик, спрямованих на особистий ріст і підвищення свідомості.

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Нагадаємо, що раніше ми писали про значення карти Таро "Маг".

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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