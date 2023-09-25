"Буде досить важким": мольфар Макс Гордєєв назвав особливо небезпечні дні жовтня і міста під загрозою

Провісник дав прогноз на жовтень у великому інтерв'ю щодо подій на фронті та передрік вирішальний для України час.

Відомий український мольфар Макс Гордєєв розповів, що жовтень 2023 року стане вирішальним місяцем для України під час війни з Росією. За прогнозом екстрасенса, другий осінній місяць для українців буде нелегким.

Про це Гордєєв говорив під час інтерв'ю "УНІАН".

За словами мольфара, в української армії є чітка стратегія, що приведе нас до перемоги, і саме жовтень, за його словами, стане вирішальним у війні.

"Буде жорстка війна, але, до речі, ця війна може бути в період, як кажуть американські аналітики, 5-8 років, тому що з Кримом не все так однозначно", — додав мольфар.

Про контрнаступ, завершення війни та НАТО

Гордєєв передбачає, що переможним буде наступ ЗСУ в напрямку Азовського моря.

"У жовтні ми можемо дійти до потрібної ціли. І дуже висока ймовірність, що в середині 2024 року може закінчитися війна", — сказав Гордєєв.

Він додав, що війна, найімовірніше, закінчиться переговорами, тому що це "політична історія".

"Також є шанс, що ухвалять вступ до НАТО", — додав Гордєєв.

Фото: Жовта стрічка

Крим та особливо важка битва

Найближчим часом ми побачимо "бавовну" в Сімферополі та інших містах. За словами екстрасенса, півострів уже готується до серйозної війни.

"По-перше, із Кримом не все так просто. Ми можемо побачити "прильоти" в Сімферополі та інших містах, ще буде "бавовна". Тому зараз півострів готується до воєнних дій. Готуватися треба й ЗСУ. Буде пряма така жорстока війна", — сказав мольфар.

Він погодився з керівником Головного управління розвідки Кирилом Будановим щодо важкого звільнення Криму.

"Із Кримом не все так однозначно. Як говорив Буданов: "На жаль", — додав Гордєєв.

Особливо важкі дні жовтня

Макс Гордєєв назвав небезпечні дні жовтня. За його словами, цей місяць загалом буде "досить важким". Однак особливо обережними варто бути 1, 5, 17, 18, 19 жовтня.

Ситуація цими днями має загостритися, але потім нас очікує невеличке послаблення.

А ось від 20-х чисел жовтня енергетичний стан України знов почервоніє.

Наразі, за словами мольфара, складно зрозуміти, це будуть "прильоти" або якісь інші погані новини.

Як сказав Гордєєв, саме через успішний наступ ЗСУ Росія лютує і не може відшукати стратегію, якої дотримуватиметься.

"Тому країна-терористка зараз намагається нас посварити з усіма країнами, вона вкладає кошти в замови. Намагається зробити так, щоб наша країна мала поганий вигляд, щоб самі українці почали робити так, щоб президент Володимир Зеленський залишив свою посаду", — додав Гордєєв.

Фото: ТСН.ua

Про ворожі атаки на міста України

На запитання журналістки щодо прильотів у жовтні Гордєєв відповів ствердно.

"Так, окупанти обиратимуть якісь особливі дні і завдатимуть ракетних ударів", — попередив він.

Також відомо, над якими містами України нависла найбільша небезпека:

Кривий Ріг,

Дніпро,

міста й селища Дніпропетровської області,

Харків і Харківська область,

Одеса та Одеська область.

Ситуація в Києві

Щодо столиці, то росіяни намагатимуться пробивати електростанції. Однак, на жаль, не лише там "буде дуже тяжко".

"Звісно, в Києві перебуває найбільше ППО, але ми маємо розуміти, що вони будуть бити по містах, які найменш захищені та перебувають неподалік Києва. А це Полтава, Суми, Житомир, Вінниця. Там буде дуже тяжко. Подібне відчує Західна Україна", — додав Гордєєв.

Жовтень вирішить подальшу долю нашої країни

За словами екстрасенса, наразі ми перебуваємо на дуже важливій і вирішальній стадії війни. І жовтень вирішить багато. Проте існує й позитивний аспект.

"Він у тому, що ми зможемо виявити якихось зрадників. Нині все залежить від контрнаступу", — вважає мольфар.

Про 5-7 років війни в Україні: чи правду кажуть західні ЗМІ

"Насправді дуже багато брехні щодо того, що американські ЗМІ пишуть та аналізують. Так, в якомусь сенсі вони мають рацію, що війна ще може бути протягом цього часу, тому що війна — це не лише бойові дії, а й політичні ігри. Це також певне поширення негативної інформації", — вважає Гордєєв.

Він підтвердив, що навіть після перемоги України бойові дії можуть тривати на прифронтових територіях.

"Тобто якщо ми виженемо окупантів зі своїх територій, не факт, що війна закінчиться. Вони почнуть бити ракетами з різних міст", — додав мольфар.

Нагадаємо, 26 вересня для всіх знаків зодіаку стане часом добрих справ. За словами астролога, цього дня особливо важливо робити добро іншим – підтримувати їх як матеріально й фізично, так і на словах.

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