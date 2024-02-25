Буде коридор можливостей: астролог назвав термін можливого закінчення війни

В Україні від середини весни 2024 року почнеться вдалий час для успішних дій. Від травня стане можливим початок успішного наступу ЗСУ.

Про це розповів астролог Алакх Ніранжан.

"Від кінця травня почнеться, або, скажімо так, можливий початок наступу з боку України. Причому успішного", - розповів він.

Алакх Ніранжан також розповів про можливі переговори щодо перемир'я вже влітку.

"Дуже гарячим буде кінець травня-червня, можливо, липень. Але після цього або в цей час почнуться переговори, які призведуть до того, що у вересні бойові дії будуть завершені".

Астролог каже про два варіанти.

"Це пов'язано з тим, що, з одного боку, Росія, звичайно, зараз наполягає на переговорах, тому що розуміє, що до червня економіка Росії крякне. І ситуація буде така, що солдати почнуть повертатися і Росії буде важче утримувати фронт".

З іншого боку, за його словами, це може бути вигідним і для США.

"Америці вигідно зараз зупинити цю війну у зв'язку зі своїми виборами. Відповідно, вона теж наполягатиме на цьому. Ну, у всякому разі, якщо не публічно, то дуже серйозний буде тиск на президента України", - каже Алакх Ніранжан.

Відповідно, влітку Україна може зіткнутися з ситуацією, коли потрібно буде вирішувати: "...битися і перемогти чи зупинитися, десь рік тоді буде перемир'я, і відновиться війна до кінця 2025 року".

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, астролог назвав час закінчення гарячої фази війни.

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