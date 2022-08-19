"Буде плануватися щось страшне": екстрасенска шокувала пророцтвом для України на 24 серпня

За прогнозом щодо війни в Україні на День Незалежності, 24 серпня, від відомої екстрасенски Рубіни Цибульської, Росія планує щось страшне.

Тож 24 серпня в Україні варто уникати скупчень людей.

Про це астроекспертка розповіла в інтерв'ю YouTube-каналу "Конкурент TV".

"Загроза є – ворог планує вибух якогось масштабного об'єкта. І, що показало, найнебезпечніші території – це захоплені ворогом", – сказала Цибульська.

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Вона попередила про небезпеку перебування серед великої кількості людей.

"Буде плануватися щось страшне. Хочу пораду дати: уникайте місця скупчення людей. Це дуже буде небезпечно для народу", – застерегла екстрасенска.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, раніше карпатська мольфарка Магдалена Мочіовскі зробила прогноз щодо того, коли завершиться війна в Україні.

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