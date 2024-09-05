Буде сюрприз: "Нострадамус" назвав точний рік закінчення війни в Україні

Перед кінцем буде загострення, яке може розпочатися у вересні 2024 року.

Війна РФ проти України може закінчиться уже 2025 року, у межах - від травня до жовтня.

Такий прогноз озвучив індийський астролог Кушал Кумар, якого назвали "Нострадамусом", пише Daily Star.

Однок він попередив, що перед кінцем буде загострення, яке може розпочатися у вересні 2024 року.

"Існує ймовірність безпрецедентно жахливо розширеного сценарію війни у ​​вересні 2024 року, який може охопити період аж до кінця поточного 2024 року, а у травні 2025, найімовірніше, станеться врегулювання ситуації. Але з середини жовтня 2024 року може бути ще один сюрприз. Це може спричинити до оточення сил, коли лінії постачання будуть або обмежені, або навіть заблоковані. І це може викликати сумну ситуацію", - попередив він.

За його прогнозом, війна на морі стане " однією із найбільш гарячих точок війни в усьому світі".

"Війна на морі, що охоплює одну з гарячих точок світу, може відкриваючи новий фронт. Як було сказано, у травні 2025 року або приблизно в травні 2025 року на основних фронтах може запанувати спокій, десь у будь-який час - із середини травня до середини жовтня 2025 року", - додав він.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, за прогнозом астролога Влада Росса, Україну врятує жінка-президент США.

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