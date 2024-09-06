Буде сюрприз: індійський "Нострадамус" назвав точний рік закінчення війни в Україні

Що вже віщують Україні зорі та карти, що відчувають мольфари та провидці – в ексклюзиві TSN.UA.

Наближаємося до фіналу! Індійський астролог назвав точний рік закінчення війни в Україні. Він передбачив загострення на фронті вже цього місяця, однак ця буря буде перед затишшям. Що вже віщують Україні зорі та карти, що відчувають мольфари та провидці – дивіться в ексклюзиві Людмили Труфин для TSN.UA.

Коли кінець війни?

Війна РФ проти України може закінчиться вже 2025 року, у межах – від травня до жовтня. Такий прогноз озвучив індийський астролог Кушал Кумар, якого назвали "Нострадамусом", пише Daily Star. Однак він попередив, що перед кінцем буде загострення, яке може розпочатися у вересні 2024 року.

"Існує ймовірність безпрецедентно жахливо розширеного сценарію війни у ​​вересні 2024 року, який може охопити період аж до кінця поточного 2024 року, а у травні 2025, найімовірніше, станеться врегулювання ситуації. Але від середини жовтня 2024 року може бути ще один сюрприз. Це може спричинити до оточення сил, коли лінії постачання будуть або обмежені, або навіть заблоковані. І це може викликати сумну ситуацію", – каже астролог.

Війна на морі

За прогнозом індійського "Нострадамуса", війна на морі стане "однією із найбільш гарячих точок війни в усьому світі".

"Війна на морі, що охоплює одну з гарячих точок світу, може відкрити новий фронт. Як було сказано, у травні 2025 року або приблизно в травні 2025 року на основних фронтах може запанувати спокій, десь у будь-який час – від середини травня до середини жовтня 2025 року", – каже він.

Прогноз від астролога

Гучний прогноз щодо завершення війни зробив і відомий астролог Влад Росс. Він сказав, що в грудні цього року Марс буде в ретроградному положенні, тому активність на фронті може не бути суттєвою. До цього зорезнавець додає, що є принаймні два сценарії розвитку подій: "Політики вже давно вирішили, що війні бути або гарячій та супервеликій в травні наступного року або в травні наступного року вона завершиться".

"Мені подобається дата 25.05.2025. Саме в цей день Сатурн входить до знаку Овна. Овен – це знак війни, Сатурн – повне охолодження. Я гадаю, що багато чого вирішиться. Ми перейдемо в стадію АТО наступного року, а остаточно – коли може завершитись цикл Юпітера, в листопаді 2029 року. На цьому періоді почалась війна, на ньому вона повинна завершитись. Я абсолютно впевнений, що 2030 року ми увійдемо до Європейського Союзу. До цього може тривати незрозуміла ситуація з територіями, кордонами", – стверджує Росс.

Ще одна війна?

Втім, навіть після цього рашисти не полишать бажань щодо захоплення України. За словами Росса, це триватиме, доки в Росії не станеться перевороту і ФСБ не відійде від влади.

Нагадаємо, що раніше астролог ошелешив суспільство ще одним передбаченням – біля України може спалахнути ще одна війна – конфліктуватимуть Польща та Білорусь, сказав Росс у коментарі ютуб-каналу "Астрофеномен". Він зазначив, що Білорусь захоче анексувати Сувальський коридор. На це можуть відреагувати поляки та спробувати ввести війська до Мінська.

"Польща може оголосити їм війну, захопити Мінськ. Щоправда, це станеться лише тоді, коли Білорусь почне якісь рухи в Сувальському коридорі", – каже він.

Порада астролога Зеленському

Також Влад Росс радив Володимиру Зеленському ще трохи почекати і перетерпіти Джо Байдена і Джейка Саллівана.

"Ми чули, що Зеленський говорив про місяці – нас переконують, щоб ми капітулювали, віддали свої території. Взагалі я дуже раджу Володимиру Зеленському ще трохи почекати і перетерпіти Джо Байдена і Джейка Саллівана, щоб дочекатися коли вони підуть. Зараз можна погоджуватися і тягнути час, але рівно до того часу, коли в Білий дім зайде новий президент США", – зазначив Росс.

Пророцтво астрологів хибне?

У Мережі безліч передбачень про те, що доля України залежатиме саме від нового президента США. Переможниця "Битви екстрасенсів", тарологиня Яна Пасинкова прокоментувала "пророцтво" про те, що, мовляв, "Україну врятує жінка" і нею може бути Камала Гарріс — кандидатка в президенти США. Ясновидиця зауважила, що це не зовсім правда.

"Одразу скажу, що ніяк. Але є доповнення. Камала Гарріс — вона не є особою, яка щось вирішуватиме. Вона просто трансфер для важливих людей, вона не постійна у своїй посаді. А просто для того, щоб когось привести за собою", – каже Пасинкова.

Камала Гарріс стане президенткою США?

Своєю чергою астролог Влад Росс заявив, що віцепрезидентка США Камала Гарріс має шанс перемогти Дональда Трампа і стати наступним президентом Америки. Такий прогноз зорезнавець зробив, аналізуючи її карту народження. Він також нагадав, що давно прогнозував результат виборів президента США.

"Раніше я говорив, що в кінці президентства Джо Байдена замінить жінка і її оголосять наступним президентом США. Мій прогноз може залишатися дійсним – Камала Гарріс зараз має всі шанси стати чинним президентом”, – зазначив Росс.

Що означає дата народження Гарріс?

Влад Росс проаналізував час і дату народження Камали Гарріс і зробив цікаві висновки.

“Найцікавіше, що в неї на момент народження сходив знак Близнюків, тобто, Асцендент у Близнюках там, де зараз Юпітер – планета влади. Виходить дуже цікава ситуація – Дональд Трамп теж Близнюки, у Гевіна Ньюсома (губернатор штату Каліфорнія) будинок кар'єри також знаходиться у Близнюках. Але найцікавіше, що у гороскопі Камали Гарріс річний соляр включається у її день народження у королівському градусі, а народилася вона 20 жовтня 1964 року. У неї королівська комбінація цьогорічного соляра, а також виражений п'ятий будинок. П'ятий будинок – це завжди можливість перемогти: у лотереї, у виборчій кампанії, інші можливості. Тому її можуть підняти зірки", – каже астролог

Що чекає на українців?

Що чекає на українців та росіян у найближчі дні? У Мережі сотні прогнозів від мольфарів, астрологів та провидців. Один із них здивував своїм прогнозом й назвав, які області в найближчі місяці візьметься щільно обстрілювати Росія, а також відповів на питання, чи використає Путін "ядерку". За його словами рашисти будуть щільно атакувати південні регіони. Ситуація на півдні України, зокрема у Херсоні та Одесі, залишатиметься напруженою, а жителям південних областей слід бути готовими до можливих евакуацій. Такий прогноз дав мольфар Макс Гордєєв в інтерв'ю УНІАН.

"Ядерці" бути?

А от ймовірність використання Росією тактичної ядерної зброї у війні проти України Гордєєв називає вкрай низькою.

Просувань на фронті не буде?

Тим часом астролог Влад Росс зазначив, що звільнення тимчасово окупованих територій Збройними Силами України наразі не бачить. А ще він припустив чергову заміну головнокомандувача ЗСУ.

"Від вересня у нас може бути абсолютно новий молодий генерал, нерадянської школи. У нас будуть можливості для атаки, контратаки", – каже Росс.

Кримський міст – всьо?

Але і це не всі прогнози. Астролог додав, що у вересні та жовтні наші контратаки будуть пов'язні з Кримом. Знищення Кримського мосту може здійснитися восени.

Крім цього, за даними астролога, непростою ситуація може бути і на Покровському напрямку.

"За всіма показниками – переламним є 10-й місяць. Там буде коридор затемнень. 2 жовтня буде сонячне затемнення. Багато чого може бути поставлено на карту або багато чого може змінитись. А от влітку є небезпека провалу. У нас найнебезпечніша ситуація пов'язана з Покровськом. Якщо ворог його візьме – може бути просто жах. Дай Бог, щоб цього не трапилось, інакше ворог зможе пройтись як в свій час по Харківський області", – резюмував зорезнавець.

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До слова, переможниця "Битви екстрасенсів" Яна Пасинкова вважає, що війна в Україні навряд чи закінчиться 2024 року.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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