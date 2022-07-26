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Буде великий розгром ворога: астрологиня назвала переломний момент у війні та попередила українців

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17к
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Буде великий розгром ворога: астрологиня назвала переломний момент у війні та попередила українців

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Переломний момент у війні Росії проти України станеться вже на початку серпня.

Проте місцевим жителям у цей час варто бути обережним та не ігнорувати повітряні тривоги, адже росіяни можуть обстрілювати мирні міста. 

Про це в Instagram написала астрологиня Наталія Власенко. 

Астрологиня зазначила, що 1-2 серпня станеться перелом у війні: ЗСУ підуть в наступ та буде великий розгром ворога. Проте окупанти можуть помститись ракетними ударами по мирних містах. Наталія Власенко прогнозує, що 6-9 серпня можуть бути особливо небезпечними. 

"Що під ударом? Мирне населення, пологові будинки, ресторани та готелі, сфера освіти, сфера харчування, сфери життєзабезпечення людей, сільське господарство, банки, а також військові об'єкти. Тому міста, де є частини або стратегічні об'єкти можуть бути під ударом", - написала астрологиня. 

Також Наталія Власенко попередила українців про можливі фінансові труднощі в серпні та спалахи хвороб. 

Нагадаємо, астролог Влад Росс вважає, що у серпні ж відбудеться переломний момент у війні, а до листопада ЗСУ виженуть російських окупантів з усієї території України.

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