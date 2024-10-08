"Буде заміна важливої людини": переможниця "Битви екстрасенсів" здивувала передбаченням

Яна Пасинкова вважає, що загроза з боку Білорусі і досі залишається.
Переможниця "Битви екстрасенсів", тарологиня Яна Пасинкова вважає, що загроза з боку Білорусі досі залишається. Проте там "може змінитись важлива людина".
Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
Яна Пасинкова наголосила, що загроза з боку Білорусі досі залишається.
"Ми чекаємо не тільки обстріли, а й ще якісь ДРГ. Буде заміна важливої людини у Білорусі. Тут просто сидимо і чекаємо добрих новин", - сказала переможниця "Битви екстрасенсів".
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