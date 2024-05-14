"Це буде гаряче": карпатський майстер Овен Стефан про загрозу захоплення Росією нових міст

На його думку, битва за Харків буде останньою у війні. Проте легкою вона не буде
Карпатський майстер Овен Стефан, коментуючи новий наступ РФ на Харківщині, спрогнозував, чи зможуть окупанти захопити великі міста.
Про це він сказав в ефірі youtube-каналу "Мій світ".
"Я думаю, що цього не відбудеться. Це буде гаряче. Я думаю, що це остання битва. Яку ми виграємо. Не буде легко. Але чим швидше нам будуть давати зброю, тим швидше ми не просто зупинимо, а й перекинемо назад. Я думаю, що будуть застосовані унікальні кроки, які допоможуть ворогові бігти якомога швидше", – переконаний Овен Стефан.
Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
Раніше астролог Олексій Кириченко спрогнозував, що вже в травні 2024 року в Україні завершиться повномасштабна війна і країна повернеться до мирного життя, тому що гаряча фаза війни закінчиться. Проте, як бачимо, прогноз астролога не поспішає збуватися.
Читайте також:
- "Висітиме на межі": астролог розповів, що буде з Путіним найближчим часом
- Коли скасують воєнний стан в Україні: астролог назвав дату
- Буде "останній бій": астролог назвав дату, коли точитимуться страшні бої на фронті та коли настане перемога України