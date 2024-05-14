"Це буде гаряче": карпатський майстер Овен Стефан про загрозу захоплення Росією нових міст

На його думку, битва за Харків буде останньою у війні. Проте легкою вона не буде

Карпатський майстер Овен Стефан, коментуючи новий наступ РФ на Харківщині, спрогнозував, чи зможуть окупанти захопити великі міста.

Про це він сказав в ефірі youtube-каналу "Мій світ".

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"Я думаю, що цього не відбудеться. Це буде гаряче. Я думаю, що це остання битва. Яку ми виграємо. Не буде легко. Але чим швидше нам будуть давати зброю, тим швидше ми не просто зупинимо, а й перекинемо назад. Я думаю, що будуть застосовані унікальні кроки, які допоможуть ворогові бігти якомога швидше", – переконаний Овен Стефан.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.