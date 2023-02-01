Це буде весна: відома провидиця назвала вирішальний місяць у війні з Росією

Провидиця і тарологиня Людмила Хомутовська розповіла, що переламний момент у війні станеться у квітні. До цього часу триватимуть активні бойові дії та обстріли.

Такий прогноз вона озвучила на своєму Ютуб-каналі.

Втім, Хомутовська наголосила, що затишшя на фронті не означатиме закінчення війни. Водночас вона додала, що восени 2023 року українці можуть повернутися до мирного життя. У цей період активні бойові дії підуть на спад, а масовані обстріли припиняться.

"На жаль, я поки не бачу в цьому кінця війни. Карти показують, що це може статися в кінці літа або на початку осені. Але в квітні буде якийсь акорд, який кардинально змінить ситуацію", - сказала Хомутовська.

Нагадаємо, астролог Влад Росс в інтерв'ю ТСН.ua розповів, що сприятлива для України в протистоянні російській агресії астрологічна ситуація складеться незадовго до нового місяця у проміжку між 18 та 20 лютого.

Варто зазначити, астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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