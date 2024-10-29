"Це найнебезпечніший період": відомий астролог Влад Росс попередив українців про обстріли

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Відомий астролог Влад Росс попередив українців про ймовірні ракетні удари Росії.

Про це він сказав у коментарі УНІАН.

Влад Росс зазначив, що російські терористи продовжать обстрілювати Україну. Він додав, що небезпечний період - це 31 жовтня та початок листопада. Саме у ці дні окупанти можуть завдати масованого удару ракетами та дронами по Україні.

Під ударом можуть бути великі прифронтові міста - Запоріжжя, Суми, Харків, Кривий Ріг, Херсон та Київ.

"Це найнебезпечніший період", - заявив Влад Росс.

Читайте також: