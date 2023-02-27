Пророцтво мольфара Нечая на 2023 рік: що він сказав про війну в Україні

Мольфар родом з Івано-Франківської області помер ще в 2011 році, однак ще напередодні він передбачив, що Росія забере східну частину України і розпочне широкомасштабну війну.

Відомий мольфар Нечай, який жив на Івано-Франківщині, пророкував велику війну між Україною і Росією. Він говорив, що з президентом РФ Володимиром Путіним будуть спочатку пробувати домовитися, але потім всі зрозуміють його підлі наміри. Тож, за тодішніми прогнозами мольфара, на світ чекає велика біда.

Про це пророцтво нагадує "УНІАН".

Понад 12 років тому Нечай сказав, що між Україною і Росією почнеться вбивча війна, а згодом "на світ чекає велика біда".

Що саме мольфар мав на увазі, наразі точно встановити неможливо. Але багато експертів вважають, що Нечай натякав на ймовірний ядерний удар, у разі якого війна в Україні торкнеться практично всього світу.

Також він передбачив, що буде зруйновано великі українські міста. Мольфар казав, що "руйнування будуть навіть там, де про війну і подумати не могли".

В інтерв'ю в 2009 році дід Нечай сказав, що відбудуться такі події, які назавжди "поставлять хрест на дружніх відносинах росіян і українців".

Тоді Нечай передбачив і великі перемоги в Україні, водночас, щодо завершення великої війни проти Росії, не говорив. Тож, точної дати закінчення війни в Україні Нечай не назвав, але зазначив, що бойові зіткнення не триватимуть довго.

Незадовго до своєї смерті мольфар говорив про розділ і кров щодо України.

Сусідка мольфара вірить у його передбачення.

"Все, що він говорив, то все справджується. Він казав, що з часом Україна розколеться. Він говорив, що буде війна", - згадує вона.

Передбачив Нечай і дату своєї смерті. За місяць до вбивства він попереджав відвідувачів, що приймає лише до 15 липня. Саме 15 липня 2011 року провидця вбив чоловік, який приїхав зі Львова.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що відома мольфарка попередила українців про небезпеку навесні, але й спрогнозувала невдачі для РФ.

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