Це станеться не 2022 року: мольфарка розповіла, коли закінчиться війна в Україні

Війна в Україні не закінчиться в 2022 році.

Активні бойові дії триватимуть аж до Великодня 2023 року, а російські атаки - до 3,5 років.

Про це екстрасенс та мольфарка Олена Стеценко сказала в інтерв'ю YouTube-каналу FEDOR TV.

Мольфарка наголосила, що активні бойові дії триватимуть аж до квітня 2023 року. А щоб вирішити ситуацію з Кримом - знадобиться до 6 років.

"Сказати, що війна закінчиться до Нового року? Ні, війна не закінчиться, вона буде продовжуватися. Зараз тільки починається перевага ЗСУ над російськими військовими... До Нового року будуть звільнені частково Запорізька та Херсонська області", - пояснила Стеценко.

Нагадаємо, тарологиня та екстрасенс Рубіна Цибульська розповіла, що у вересні на фронті очкуються кардинальні зміни.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.