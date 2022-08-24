"Це вже затверджено вищими силами": екстрасенс зробив прогноз щодо тривалості війни

Неспокійно в Україні буде ще протягом від трьох до восьми років. Але це не означає, що весь цей час триватимуть активні бойові дії.

Україні надійде допомога і вона обов’язково переможе.

Про це розповів екстрасенс Роман Шептицький, пише "УНІАН"

"В Україні може бути неспокійно від трьох до восьми років. Але це не означає, що протягом усього цього часу будуть активні бойові дії. Нам конче необхідна світова допомога, той самий лендліз. Тоді в нас будуть всі можливості і небо закрити, і позбутися повітряних тривог", – сказав екстрасенс.

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"Поки можу сказати, що допомога буде, і Україна обов'язково переможе. Це вже затверджено вищими силами", – запевнив він.

За прогнозами Шептицького, що активні бойові дії на Донбасі можуть тривати протягом 2023 року. Війна в тих регіонах може взагалі перейти в замороженний конфлікт.

"Але хочу відзначити: коли вирішиться питання зі звільнення півдня України, то загроз ракетних ударів буде менше. Тоді ж буде менша ймовірність нападу з боку Білорусі", – прогнозує екстрасенс.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, екстрасенска Людмила Хомутовська заявила, що попри важку ситуацію на фронті для ЗСУ, випала карта фортуни, тож все кардинально зміниться.

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