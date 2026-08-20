Час почати з чистого аркуша: ці 3 знаки зодіаку готові до нового етапу

Знаки зодіаку / © Mixnews

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Астрологічні тенденції кінця серпня підштовхуватимуть деякі знаки зодіаку до змін, нових рішень і сміливих кроків.

Серпень 2026 року поступово добігає кінця, а разом із ним для деяких знаків зодіаку завершується і певний життєвий етап. Це може бути вдалий час, щоб переглянути свої рішення, відпустити старі образи та відкритися новим можливостям.

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Особливо сильне прагнення почати все спочатку найближчими тижнями можуть відчути три знаки зодіаку.

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Телець

Для Тельців цей період може стати часом внутрішнього оновлення. Представники знака можуть зрозуміти, що деякі переживання або ситуації з минулого більше не варто тягнути за собою.

Зірки радять Тельцям дозволити собі відпустити негативні емоції та зосередитися на тому, що може принести радість у майбутньому. Це також сприятливий період для нових ідей та змін, на які раніше бракувало рішучості.

Діва

Діви можуть відчути потребу змінити звичний порядок речей і подивитися на своє життя під іншим кутом. Найближчі тижні можуть підштовхнути їх до того, щоб залишити позаду досвід, який досі стримував рух уперед.

Це хороший час для творчих пошуків, нових занять і рішень, які дозволять представникам цього знака проявити себе по-новому. Головне — не боятися вийти за межі звичного.

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Лев

Для Левів кінець серпня може принести бажання діяти рішучіше. Представники знака можуть побачити нові можливості там, де раніше не наважувалися зробити перший крок.

Цей період може бути сприятливим для сміливих рішень і початку нового етапу. Левам варто прислухатися до власних бажань і не дозволяти старим сумнівам зупиняти себе.

Телець, Діва і Лев найближчими тижнями можуть отримати шанс перегорнути сторінку та почати новий етап життя.

Тим часом астрологи попередили, що вихідні у серпні стануть часом, коли активізуються сили зла, що найнегативнішим чином впливають на нашу психіку.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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