Часткове сонячне затемнення 21 вересня: п’ять знаків Зодіаку чекають кардинальні зміни у коханні та кар’єрі

П’ять знаків Зодіаку чекають кардинальні зміни / © ТСН.ua

Часткове сонячне затемнення, що відбудеться 21 вересня, у поєднанні з входженням Венери в астрологічний знак Діви, спричинить значні емоційні та особистісні зміни для п’яти знаків Зодіаку.

Про це пише Daily Mail.

Це небесне явище, що відбудеться під практичною та детально орієнтованою енергією Діви, діятиме як «супермісяць»: спонукатиме людей відмовитися від старих звичок та прийняти нові починання як у кар’єрі, так і в романтичних стосунках.

Вплив Венери та Діви: фокус на стосунки та самооцінку

Венера, планета кохання та грошей, одночасно входить у знак Діви, що означає, що з точки зору Землі планета подорожує по небу через це сузір’я. Це зробить стосунки та самооцінку більш серйозними, заохочуючи вдумливі роздуми, але також змушуючи людей ризикувати надмірними роздумами або бути надто вибагливими у своєму виборі.

Затемнення, коли Місяць закриває Сонце, є ключовим в астрології, оскільки вони діють як космічні поворотні моменти, розкриваючи приховані істини та прискорюючи життєві зміни, які зазвичай розгортаються протягом місяців. Вплив знаку Діви робить ці події сфокусованими на точності, здоров’ї та служінні, закликаючи всіх ретельно та цілеспрямовано вдосконалювати своє життя та стосунки.

Входження Венери у цей космічний мікс підштовхне п’ять знаків до балансування своїх сердець і розуму через роздуми або навіть терапію, щоб орієнтуватися в інтенсивних змінах затемнення.

Знаки Зодіаку, які відчують зміни найбільше

Діва, Риби, Телець, Терези та Близнюки будуть найбільш вражені через їхній безпосередній зв’язок з енергією Діви або впливом Венери, причому кожен з них зіткнеться з унікальними викликами та можливостями протягом наступного місяця.

Діва (23 серпня — 22 вересня)

Практичні, орієнтовані на деталі та керовані бажанням покращити себе та своє оточення, Діви відчують великі прориви у кар’єрі та особистих цілях. Затемнення підштовхне їх до нових можливостей та відмови від старих звичок.

Однак, з Венерою, що входить у Діву 19 вересня, люди, народжені під цим знаком, відчують підвищений рівень самокритики, що змусить їх зосередитися на своїх сильних сторонах і, можливо, розглянути можливість звернення до терапевта для подолання емоційних викликів.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Емпатичні, мрійливі та глибоко пов’язані зі своїми емоціями та інтуїцією, Риби відчують ясність та доленосні зміни у своїх серйозних стосунках. Затемнення, що відбувається в їхній зоні стосунків, може заохотити Риб до встановлення здоровіших кордонів зі своїм партнером.

Венера підштовхне Риб до відкритості у стосунках та більш обґрунтованого вирішення емоцій, замість уникнення.

«Уникнення людей не захищає вас. Воно просто тримає вас у глухому куті. Надішліть записку. Задайте питання. Поділіться маленькою частинкою свого дня. Ці маленькі моменти нагадують вам — зв’язок все ще може зростати», — зазначила терапевтка Джеймі Бронштейн.

Телець (20 квітня — 20 травня)

Зазвичай приземлені та віддані люди, які цінують комфорт та красу життя, Тельці відчують нові пристрасті або зміну способу вираження кохання, що повністю зруйнує їхні звичні рутини. Венера, що входить у Діву до 13 жовтня, вплине на їхній любовний сектор.

Це зробить Тельців більш практичними у стосунках та заохотить їх ділитися своєю рутиною з близькими. Однак це також може спричинити хаос, змушуючи Тельців надмірно аналізувати дрібні проблеми у своїх романах.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Чарівні, миролюбні та зосереджені на гармонії у стосунках та естетиці, Терези можуть відчути духовні пробудження та прориви у питаннях кохання та сексу, що спонукатиме їх висловлювати свої найглибші потреби партнерам. Однак з Венерою в Діві ця космічна комбінація може викликати приховані тривоги, підштовхуючи Терезів до пошуку способів звільнення від ментальних блоків та знаходження внутрішнього спокою.

«Цей сезон може викликати старі турботи, але він також пропонує простір для їх звільнення. Використовуйте цей момент як шанс відступити, помітити прогрес, якого ви досягли, і дозволити собі повірити в нові можливості», — рекомендувала Бронштейн.

Близнюки (21 травня — 20 червня)

Допитливі, адаптивні та процвітаючі завдяки спілкуванню та новим ідеям, Близнюки відчують глибше самоусвідомлення, що допоможе їм позбутися своїх страхів та прийняти емоційну ясність. З входженням Венери в картину, планета кохання та грошей загострить їхній аналітичний бік, заохочуючи чітке спілкування в особистих справах, що ще більше посилить силу затемнення для трансформації їхнього життя.

Хоча Венера покине Діву в середині жовтня, наслідки сонячного затемнення можуть тривати до листопада.

Нагадаємо, вересневий молодик є сонячним затемненням. Він відбувається в останньому градусі знака Діви на межі стихій і сенсів, символізуючи алхімію очищення. 21 вересня 2025 року о 20:30 (gmt+3) небеса наче замруть у точці між ладом і хаосом, між землею і повітрям, між завершенням і початком.