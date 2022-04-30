Часткове сонячне затемнення 30 квітня 2022: гороскоп для всіх знаків зодіаку

Часткове сонячне затемнення відбудеться 30 квітня о 23:28 за київським часом у сузір'ї Тельця.
30 квітня 2022 землян очікує часткове сонячне затемнення.
Затемнення Сонця відбувається, коли Місяць розташовується між Сонцем і Землею, і в такий спосіб перекриває потік сонячного світла. З погляду езотерики, це - енергетично важливий день.
Тому пропонуємо вашій увазі гороскоп для всіх знаків зодіаку від езотерикині Олени Кузьмич на сонячне затемнення 30 квітня.
Читайте детальний і точний гороскоп для всіх знаків зодіаку нижче:
ОВЕН (21 березня-20 квітня)
Наповніться натхненням та хорошими ідеями. Ваше життя сповнене безмежними можливостями для успіху та щастя.
ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)
Прощайте себе та вчіться на своїх помилках. Будьте вдячними за все, що маєте.
БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)
Будьте прекрасними зсередини та ззовні. Любіть своє тіло та зовнішність, доглядайте за ними.
РАК (22 червня-22 липня)
Відповідайте власним очікуванням, а не очікуванням інших. Відпустіть минуле та живіть сьогоденням.
ЛЕВ (23 липня-23 серпня)
Ставтеся до своїх невдач, як до можливості вчитися та розвиватися. Контролюйте власні дії, емоції та стан.
ДІВА (24 серпня-23 вересня)
Не дозволяйте вашим страхам стримувати вас. Завжди досягайте того, чого прагнете.
ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)
Не засуджуйте ні себе, ні інших. Зробіть так, щоб ваше життя перебувало в рівновазі та гармонії.
СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)
Ви гідні любові, поваги та добра і не погоджуйтеся на менше. Всесвіт щедрий і ви з вдячністю приймаю його дари.
СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)
Ваше тіло здорове, розум чистий, душа спокійна. Поважайте свої межі і просіть інших дотримуватися їх.
КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)
Ставтеся до свого тіла з любов'ю та повагою. Приваблюйте любов у своє життя та випромінюйте світло та силу.
ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)
Кожне ваше слово має силу. Нехай у вас завжди буде достатньо енергій для нових звершень.
РИБИ (21 лютого-20 березня)
Все, чим ви займаєтеся, має значення. Відмовляйтеся від внутрішньої боротьби та довіряйте інтуїції.
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