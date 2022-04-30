Часткове сонячне затемнення 30 квітня 2022: гороскоп для всіх знаків зодіаку

Часткове сонячне затемнення 30 квітня 2022: гороскоп для всіх знаків зодіаку

Часткове сонячне затемнення відбудеться 30 квітня о 23:28 за київським часом у сузір'ї Тельця.

30 квітня 2022 землян очікує часткове сонячне затемнення.

Затемнення Сонця відбувається, коли Місяць розташовується між Сонцем і Землею, і в такий спосіб перекриває потік сонячного світла. З погляду езотерики, це - енергетично важливий день.

Тому пропонуємо вашій увазі гороскоп для всіх знаків зодіаку від езотерикині Олени Кузьмич на сонячне затемнення 30 квітня.

Читайте детальний і точний гороскоп для всіх знаків зодіаку нижче:

ТСН.ua

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Наповніться натхненням та хорошими ідеями. Ваше життя сповнене безмежними можливостями для успіху та щастя.

ТСН.ua

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Прощайте себе та вчіться на своїх помилках. Будьте вдячними за все, що маєте.

ТСН.ua

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Будьте прекрасними зсередини та ззовні. Любіть своє тіло та зовнішність, доглядайте за ними.

ТСН.ua

РАК (22 червня-22 липня)

Відповідайте власним очікуванням, а не очікуванням інших. Відпустіть минуле та живіть сьогоденням.

ТСН.ua

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Ставтеся до своїх невдач, як до можливості вчитися та розвиватися. Контролюйте власні дії, емоції та стан.

ТСН.ua

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Не дозволяйте вашим страхам стримувати вас. Завжди досягайте того, чого прагнете.

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ТСН.ua

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Не засуджуйте ні себе, ні інших. Зробіть так, щоб ваше життя перебувало в рівновазі та гармонії.

ТСН.ua

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Ви гідні любові, поваги та добра і не погоджуйтеся на менше. Всесвіт щедрий і ви з вдячністю приймаю його дари.

ТСН.ua

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Ваше тіло здорове, розум чистий, душа спокійна. Поважайте свої межі і просіть інших дотримуватися їх.

ТСН.ua

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Ставтеся до свого тіла з любов'ю та повагою. Приваблюйте любов у своє життя та випромінюйте світло та силу.

ТСН.ua

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Кожне ваше слово має силу. Нехай у вас завжди буде достатньо енергій для нових звершень.

ТСН.ua

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Все, чим ви займаєтеся, має значення. Відмовляйтеся від внутрішньої боротьби та довіряйте інтуїції.

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