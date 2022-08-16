Частково території будуть утрачені: екстрасенс спрогнозувала, чи зможе Росія повністю захопити Україну

Екстрасенс розповіла, що Юпітер йде весь 2022 рік по 4-му дому гороскопу України і він не допустить, щоб РФ окупувати всю Україну. Водночас частково території будуть втрачені, їх не вийде повернути в повній мірі поточного року.

Про це Єфремова написала в своєму Telegram-каналі.

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"Третя світова війна в 2022 році не почнеться, бо сильне положення Юпітера в Рибах цього не допустить. Але спалахи агресивних дій, погрози, провокації ми ще будемо спостерігати в різних частинах світу. Причиною цього є все той же Сатурн, який зараз в Козерозі, плюс до всього весь 2022 рік йде по накшатрі, якою управляє Марс (планета агресії, конфліктів, військових дій)", - спрогнозувала вона.

Єфремова впевнена, що переможе в цій війні Україна.

"Нас не перемогти! Ми - остання країна, яку спробувала захопити Росія, і саме об нас вона зламає свої зуби! Бо ми народ благословенний Богом, ми вільні, і в цьому наша сила", - додала екстрасенс.

Нагадаємо, астрологиня Анна Карпєєва розповіла, чи закінчиться війна в Україні восени.

Зауважимо, астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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