"Чекаємо на гарні новини": переможниця "Битви екстрасенсів" передбачила звільнення територій

Яна Пасинкова

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Переможниця «Битви екстрасенсів» Яна Пасинкова зробила передбачення про війну в Україні. Вона зазначила, що у травні 2027 року ЗСУ можуть звільнити наші території.

Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.

Яна Пасинкова зазначила, що вже навесні 2027 року українці почують гарні новини.

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«Чекаємо на гарні новини від Збройних сил України до наступного Великодня. Хлопці принесуть нам не тільки гарні звістки, а й повернуть нам наші території додому. Чекаємо це до п’ятого місяця наступного року», — сказала вона.

Щодо росіян тарологиня також зробила передбачення: «Вони йдуть, вони йдуть найближчі дев’ять місяців. Вони йдуть не з усієї території, але з якоїсь конкретної території».

Раніше дослідниця тонких світів ОУ_РА зробила передбачення про закінчення війни в Україні та назвала території, які зможе повернути наша держава.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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