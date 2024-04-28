Чи буде найближчим часом демобілізація у ЗСУ: прогноз відомого астролога Влада Росса

Відомий астролог Влад Росс передбачив, що демобілізації в українській армії найближчим часом не буде.

Такий прогноз він озвучив в інтерв'ю УНІАН.

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"Не буде. Я вам так скажу: будуть ще більше мобілізувати людей, тому про демобілізацію не йдеться. Наприклад, до 18 травня, якщо тебе ловили ТЦК, ти міг відбитися, а після 18 травня, коли набуде чинності законопроєкт, про який ми раніше говорили, це буде вже кримінальна стаття. Тобто закон із 18 травня буде на боці ТЦК, вони стануть королями", - сказав Росс.

Також, він додам, що в Україні найближчим часом стане набагато більше ув'язнених, тому що"частина чоловіків вибере в'язницю, а не війну".

"А ось уже ув'язнені можуть, до речі, отримати амністію і вирушити на фронт. Але не переживайте, це не будуть убивці чи інші небезпечні злочинці, це можуть бути злодії, наприклад", - передбачив він.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, астролог здивував передбаченням про закінчення війни в Україні.

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