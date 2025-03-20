Чи буде новий великий наступ Росії на територію України: передбачення переможниці "Битви екстрасенсів"

Екстрасенска зробила передбачення про те, чи буде новий наступ на Україну. Що вона сказала?

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Переможниця "Битви екстрасенсів" Яна Пасинкова відповіла, чи почне Росія ще один великий наступ на Україну.

Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.

Тарологиня зауважила, що ймовірно Росія не почне нового великого наступу, але намагатиметься змінити владу в Україні.

"На наступ це не схоже. Мені це схоже на знесення влади або конкретної людини при владі. Це як замах на життя. Не схоже це на масивний наступ", - сказала тарологиня.

Нагадаємо, раніше переможниця "Битви екстрасенсів" Яна Пасинкова розповіла, які території Україні вдасться повернути з-під російської окупації.

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