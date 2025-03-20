Чи погодиться Росія на перемир'я з Україною: переможниця "Битви екстрасенсів" здивувала передбаченням

Яна Пасинкова зробила передбачення щодо ймовірного перемир'я з Росією. Що вона сказала?

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Переможниця "Битви екстрасенсів" Яна Пасинкова передбачила, чи погодиться Росія на повне перемир'я з Україною.

Про це вона розповіла на своєму ютуб-каналі.

Тарологиня зазначила, що результати домовленостей будуть водночас хорошими і поганими.

"Результат буде одночасно найкращий та найгірший. Домовились, є що святкувати. Водночас можуть бути якісь непередбачувані обставини. Всі шоковані, кудись біжать, якась катастрофа. Це просто одночасно відбувається після 23 числа", - сказала Яна Пасинкова.

Нагадаємо, раніше переможниця "Битви екстрасенсів" Яна Пасинкова розповіла, які території Україні вдасться повернути з-під російської окупації.

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