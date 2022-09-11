Чи поверне Україна Крим: астроекспертка Ірина Клевер розклала карти таро

На тлі новин про контрнаступ ЗСУ експертка із карт таро склала свій прогноз щодо війни в Україні.

Експертка із карт таро склала прогноз щодо перебігу війни в Україні. Вона також відповіла, чи поверне наша держава Крим.

Астроекспертка Ірина Клевер сказала, як надалі розвиватимуться бойові дії в Україні, зважаючи на приємні новини про контрнаступ ЗСУ.

За її прогнозом, ЗСУ "будуть вибивати" ворога.

"Треба багато ресурсів, які є. Що ми будемо робити? Вибивати. Тільки так ми прийдемо, до чого йшли", - заявила вона у таропрогнозі.

Астроексперт також відповіла на запитання, чи піде Україна після звільнення низки окупованих територій на Крим.

За її словами, Крим Україна поверне не одразу. Але все ж півострів буде знов українським. Однак конкретних термінів Клевер не озвучила.

"Зважено, дуже добрий рух", - саме так вона охарактеризувала процес повернення Криму Україні.

Таропрогноз Клевер показав возз'єднання сімей, тобто все ж анексований півострів стане знову українським.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика - не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, під час повітряної тривоги частина областей України залишилась без електрики.

Читайте також: