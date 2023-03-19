Чи триватиме "бавовна" в РФ після повернення Україною всіх своїх територій: відповідь відомої тарологині

Тарологиня підтвердила, що українських захисникам дійсно доведеться завдати точкових ударів по території противника.

Відома українська тарологиня Ірина Клевер розповіла, чи завдаватиме Україна ударів по РФ після повернення своєї території в кордонах 1991 року.

Про це вона сказала в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua.

Тарологиня підтвердила, що українських захисникам дійсно доведеться завдати точкових ударів по території противника.

"Карта "башта" – доведеться, через жертви доведеться, і третя карта, яка свідчить, мовляв "не хочеться робити, а треба". Бо якщо ми цього не зробимо, не зможемо втримати наші кордони. Тому треба дійти до кордонів і трішки далі, бо по-іншому не виходить жити з такими сусідами", – сказала Клевер.

На уточнююче питання, чи це буде "добивання" з повітряного простору або на землі, тарологиня відповіла:

"Повітряний простір – так, і земля – так. Спочатку повітряний, а потім уже наземний буде".

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Раніше Ірина Клевер розповіла, коли Маріуполь і Мелітополь повернуться під синьо-жовтий прапор.

Також вона поділилася прогнозом, коли почнеться контрнаступ ЗСУ.

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