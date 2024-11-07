Чи закінчить Трамп війну в Україні: екстрасенска здивувала передбаченням

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Тарологиня Олена Бюн розповіла, чи може Дональд Трамп закінчити війну в Україні.

Про це вона сказала у коментарі ютуб-каналу "Поговоримо".

Тарологиня зазначила, що Трамп дійсно може "стабілізувати ситуацію", проте це станеться не миттєво.

"Він собі уявляє, як це зробити і має кілька варіантів. Кремль з усіх сил впихатиме палиці в колеса. Можна чекати диверсійної діяльності. Вони бояться Трампа. Кремлю Трамп не вигідний. Колись карти говорили, хто переможе на виборах у США: спочатку - був шок для України. А потім все добре", - сказала вона.

Нагадаємо, мольфарка назвала рік, коли закінчиться війна в Україні.

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