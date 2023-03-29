Чи закінчиться війна після смерті Путіна: прогноз відомої тарологині

У Росії мають відбудитися значні внутрішні зміни, після чого Україна піде на переговори.
Відома тарологиня Людмила Хомутовська розповіла, що війна в Україні може закінчитися вже до кінця 2023 року. Цьому передуватимуть складні переговори.
Про це Хомутовська сказала в інтерв'ю УНІАН.
"Нас змушували піти на переговори, аби війна закінчилася швидше. На жаль, протягом декількох місяців ми ще більше відчуємо на собі цей тиск. В хід підуть і великі гроші, і різні маніпуляціїє. До кінця року ми маємо закрити цю тему (війну, - УНІАН), але це буде довгий переговорний процес", - сказала екстрасенсиня.
Також Хомутовська зауважила, що не варто очікувати на закінчення війни одразу після смерті Володимира Путіна. У Росії мають відбудитися значні внутрішні зміни, після чого Україна піде на переговори.
"В Росії мають відбутися певні внутрішні зміни. Тому спочатку буде справжній Армагеддон всередині країни, а тільки потім Україна піде на переговори. Але повторюся: цей процес буде дуже складним", - підсумувала Хомутовська.
Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
Нагадаємо, півфіналіст "Битви екстрасенсів" і таролог Роман Шептицький прогнозує, що цей тиждень для українців буде важким.
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