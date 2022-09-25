Чи закінчиться війна у 2023 році: прогноз відомої тарологині

Тарологиня Анна Єфремова назвала період, коли Україна може перемогти окупантів, однак у 2023 війна із Росією ще триватиме.

Анна Єфремова зробила розгорнутий таро-прогноз по війні в Україні.

За її словами, перерва у війні буде, але наступного року військові дії продовжаться.

"Ця пауза буде взята російською стороною через те, що у них буде гостра нестача озброєння або живої сили", зазначила фахівчиня із карт таро.

Єфремова розповіла, що перше півріччя 2023-го навряд чи буде переможним.

"7-9 місяців - це проміжок часу, в який Україна реально може отримати шанс на перемогу. І такі надії в принципі у Зеленського в даному випадку. Він реально на це сподівається, розуміє це, навіть якось це прораховує. Але тут потрібно бути дуже акуратними, тому що коли у тебе все йде так, як ти хочеш, головне не загордитися", - зазначила Анна Єфремова.

За її прогнозом, на жаль, обстріли окупантів ще триватимуть.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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