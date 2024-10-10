Чи закінчиться війна в Україні у 2025 році: екстрасенска здивувала передбаченням

Екстрасенска переконана, що війна не закінчиться наступного року.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Переможниця "Битви екстрасенсів", тарологиня Яна Пасинкова вважає, що війна не закінчиться 2025 року.

Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.

Яна Пасинкова зробила розклад карт Таро та зазначила, що ймовірно війна 2025 року не закінчиться.

"Якщо ми кажемо про надію та світло в кінці тунелю - він з'явиться. Якщо ми кажемо про припинення жертв з нашого боку - такого не буде", - каже Яна Пасинкова.

Вона зазначила, що до "повного припинення вогню та звільнення українських територій ще довго".

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